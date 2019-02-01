В Иране назвали цену соглашениям с США: "Не стоит чернил, которыми они подписаны"

Решение американской администрации о выходе из Договора о РСМД раскритиковал глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф. В своем микроблоге в Twitter он написал: " Не только СВПД или Иран: похоже, эта клика испытывает аллергию ко всему, на чем стоит подпись США. Любое соглашение с Вашингтоном не стоит чернил, которыми оно подписано"

Госсекретарь США Майкл Помпео сообщил в пятницу, 1 февраля, о том, что США приостанавливает выполнение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Это решение Вашингтона прокомментировал глава МИД Исламской республики Иран Мохаммад Джавад Зариф в своем микроблоге в Twitter, проведя параллель с отказов США от выполнения пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД).

"Не только СВПД или Иран: похоже, эта клика испытывает аллергию ко всему, на чем стоит подпись США. Посыл таков: любое соглашение с Вашингтоном не стоит чернил, которыми оно подписано, даже договоры, ратифицированные Конгрессом", - написал Зариф.

Об этом сообщает ТАСС.