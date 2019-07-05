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В Иране намекнули на уникальное оружие, которого боится Трамп

05 июля 2019, 08:39  •  159 • Политика
Заместитель командующего Корпусом стражей Исламской революции бригадный генерал Хуссейн Салами намекнул, что США опасается угроз Тегерана. Он отметил, что сейчас, пока и Тегерана есть "уникальное оружие", президент Штатов Доналд Трамп не шагнет дальше словесных угроз.
Впрочем, о том, что именно за оружие – пояснений не было. Ни на официальном уровне, ни на уровне заключений экспертов в СМИ. Однако по словам генерала Салами, это самое оружие является одной из главных причин, почему Вашингтон "так и не смеет решиться на войну".
"Мы полностью перекрыли пути врагу в военном плане, - говорит Салами. - Мы изменили баланс сил".
Он напомнил, что любая агрессия в адрес Ирана со стороны США может "стать для них последней".
Эксперты отмечают, что вполне возможно, что в Тегеране полагаются на свои баллистические ракеты средней дальности "Сиджил-2". О них все еще мало информации в открытых источниках. Причем, достаточно мало для того, чтобы придать им довольно большую значимость. Некоторые говорят, что Иран делает ставку на ядерное оружие.
"Первоначально Тегеран будет стремиться к тому, чтобы создать ракеты, которые достанут до Израиля, а потом постарается разработать межконтинентальные – говорит военный эксперт Алексей Леонков. - Тогда с его аргументами будут наверняка считаться, и США точно начнут переговоры без предварительных условий".

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