В Иране намекнули на уникальное оружие, которого боится Трамп

Впрочем, о том, что именно за оружие – пояснений не было. Ни на официальном уровне, ни на уровне заключений экспертов в СМИ. Однако по словам генерала Салами, это самое оружие является одной из главных причин, почему Вашингтон "так и не смеет решиться на войну".

"Мы полностью перекрыли пути врагу в военном плане, - говорит Салами. - Мы изменили баланс сил".

Он напомнил, что любая агрессия в адрес Ирана со стороны США может "стать для них последней".

Эксперты отмечают, что вполне возможно, что в Тегеране полагаются на свои баллистические ракеты средней дальности "Сиджил-2". О них все еще мало информации в открытых источниках. Причем, достаточно мало для того, чтобы придать им довольно большую значимость. Некоторые говорят, что Иран делает ставку на ядерное оружие.

"Первоначально Тегеран будет стремиться к тому, чтобы создать ракеты, которые достанут до Израиля, а потом постарается разработать межконтинентальные – говорит военный эксперт Алексей Леонков. - Тогда с его аргументами будут наверняка считаться, и США точно начнут переговоры без предварительных условий".