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В Иране началось строительство второго энергоблока АЭС "Бушер" с участием России

11 ноября 2019, 18:54  •  29 • Политика
В Иране началось строительство второго энергоблока АЭС "Бушер" с участием российских специалистов. Об этом сообщает иранское агентство Mehr.
Старт официальному строительству второго блока АЭС "Бушер" в торжественной обстановке дали вице-президент Ирана, глава Организации атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи и первый заместитель гендиректора "Росатома" Александр Локшин.
Напомним, сооружение энергоблоков АЭС "Бушер" является крупнейшим российско-иранским энергетическим проектом. Контракт на строительство второго и третьего энергоблоков АЭС "Бушер" Россия и Иран подписали в ноябре 2014 года на условиях "под ключ".
Запуск проекта "Бушер-2" состоялся 10 сентября 2016 года. На блоках будут работать установки российского проекта ВВЭР-1000, на сегодняшний день отвечающие наиболее высоким требованиям безопасности.
Общая мощность двух новых блоков составляет 2,1 тысячи МВт. Реализация проекта "Бушер-2", по планам, займёт 10 лет.

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