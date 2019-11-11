В Иране началось строительство второго энергоблока АЭС "Бушер" с участием России

Старт официальному строительству второго блока АЭС "Бушер" в торжественной обстановке дали вице-президент Ирана, глава Организации атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи и первый заместитель гендиректора "Росатома" Александр Локшин.

Напомним, сооружение энергоблоков АЭС "Бушер" является крупнейшим российско-иранским энергетическим проектом. Контракт на строительство второго и третьего энергоблоков АЭС "Бушер" Россия и Иран подписали в ноябре 2014 года на условиях "под ключ".

Запуск проекта "Бушер-2" состоялся 10 сентября 2016 года. На блоках будут работать установки российского проекта ВВЭР-1000, на сегодняшний день отвечающие наиболее высоким требованиям безопасности.

Общая мощность двух новых блоков составляет 2,1 тысячи МВт. Реализация проекта "Бушер-2", по планам, займёт 10 лет.