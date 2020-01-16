В Ираке снова обстреляли военную базу США. Украина предложила удивляющее численностью подкрепление

В Ираке снова обстреляли военную базу США. На этот раз ракетному обстрелу подвергся полигон Эт-Тажи у Багдада. По предварительным данным, никто не пострадал.

СМИ сообщили о необыкновенной военной помощи, которую украинцы предложили США. По данным РЕН ТВ, Украина готова выслать подкрепление - 20 человек.

Напомним, убийство иранского генерала Сулеймани американскими военными произошло 3 января в аэропорту Багдада. Взрывом была уничтожена машина иранского генерала. Погибли и сопровождающие его лица. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что Сулеймани был связан с террористами и поэтому американские военные поступили правильно.

Это вызвало бурные протесты и накалило ситуацию на Ближнем Востоке. В ответ иранские военные ударили по базам США в Ираке, передает телеканал "360". Американцы грозили разбомбить 52 объекта в стране, в том числе культурных. Но в результате Дональд Трамп анонсировал лишь экономические санкции.

Несмотря на заявления представителей Белого дома о том, что в результате ракетного обстрела американских баз в Ираке, организованного иранцами, никто не пострадал, в реальности ситуация складывалась иначе. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на очевидцев. Как заявили американские офицеры на базе Эйн-аль-Асад, иранская сторона совершила атаку с целью убийства военнослужащих. Ракеты оставили глубокие кратеры и превратили в руины вертолётную площадку и несколько помещений. От ударной волны двое солдат вылетели через окно метровой башни. Ещё несколько десятков военных получили сотрясение мозга.