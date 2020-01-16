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В Ираке снова обстреляли военную базу США. Украина предложила удивляющее численностью подкрепление
16 января 2020, 14:39 • 70 • В мире
На Ближнем Востоке в очередной раз обстреляли военную базу США. По предварительным данным, никто из военнослужащих не пострадал. Чтобы поддержать американцев, Украина предложила им свою военную помощь. Страна готова выслать подкрепление, удивляющее своей численностью. На Ближний Восток могут отправиться 20 военных, пишет РЕН ТВ.
В Ираке снова обстреляли военную базу США. На этот раз ракетному обстрелу подвергся полигон Эт-Тажи у Багдада. По предварительным данным, никто не пострадал.
СМИ сообщили о необыкновенной военной помощи, которую украинцы предложили США. По данным РЕН ТВ, Украина готова выслать подкрепление - 20 человек.
Напомним, убийство иранского генерала Сулеймани американскими военными произошло 3 января в аэропорту Багдада. Взрывом была уничтожена машина иранского генерала. Погибли и сопровождающие его лица. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что Сулеймани был связан с террористами и поэтому американские военные поступили правильно.
Это вызвало бурные протесты и накалило ситуацию на Ближнем Востоке. В ответ иранские военные ударили по базам США в Ираке, передает телеканал "360". Американцы грозили разбомбить 52 объекта в стране, в том числе культурных. Но в результате Дональд Трамп анонсировал лишь экономические санкции.
Несмотря на заявления представителей Белого дома о том, что в результате ракетного обстрела американских баз в Ираке, организованного иранцами, никто не пострадал, в реальности ситуация складывалась иначе. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на очевидцев. Как заявили американские офицеры на базе Эйн-аль-Асад, иранская сторона совершила атаку с целью убийства военнослужащих. Ракеты оставили глубокие кратеры и превратили в руины вертолётную площадку и несколько помещений. От ударной волны двое солдат вылетели через окно метровой башни. Ещё несколько десятков военных получили сотрясение мозга.
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