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В Ираке найдены учебники, с помощью которых ИГИЛ делало из детей террористов

03 декабря 2018, 07:39  •  55 • Политика
Военная разведка Ирака обнаружила в одном из лагерей запрещенной в России террористической организации «Исламское государства» (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ) крайне специфический набор экстремистской литературы — учебники, которые учили детей, как стать боевиками и смертниками. В книгах молодых людей из организованных ИГ школ назвали «львятами халифата».
Для превращения детей в будущих террористов боевики «Исламского государства» включили в их учебную программу уроки по экстремистской идеологии. От теоретических основ они вслед затем переходили к практическим задачам.
Так, на страницах обнаруженных в лагере учебников в задачах по математике предлагалось учиться считать не яблоки или каких-либо животных, а винтовки и минометные снаряды.
В текстах для чтения детей учили нападать на врагов ИГИЛ, если их «призовут». Среди учебных пособий также была найдена памятка, в которой описывалось, как правильно совершать теракты-самоподрывы. Таким образом, из детей готовили смертников.
Напомним, что это уже не первый раз, когда иракские власти обнаруживали подобную литературу. В октябре 2017 они уже находили в лагерях ИГИЛ учебники и пособия по арабскому языку, снабженные иллюстрациями с детьми с автоматами в руках.
Обо всем этом сообщает RT.

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