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В Ираке атаковано консульство США: ракета могла прилететь из Ирана

13 марта 2022, 03:25  •  111 • Политика
Серию взрывов сняли на видео в крупном городе Эрбиль на севере страны.
Несколько ракет упали в непосредственной близости от здания генконсульства Соединённых Штатов Америки в городе Эрбиль, что расположен на севере Ирака. Здесь проживает свыше полутора миллиона человек.
Национальное иракское информационное агентство сообщает о трёх взрывах, которыми повреждено здание телеканала "Курдистан 24". Сообщается, что регион приостановил авиасообщение.
Результат взрывов можно видеть на роликах, которые появились в социальных сетях. Видны всполохи, воют сирены воздушной тревоги.
О жертвах или разрушениях информации ещё нет. В пабликах пишут, что Иран ударил крылатой ракетой в посольство США. Однако и по этому поводу нет ещё официальной информации.

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