В Ираке атаковано консульство США: ракета могла прилететь из Ирана

Серию взрывов сняли на видео в крупном городе Эрбиль на севере страны.

Несколько ракет упали в непосредственной близости от здания генконсульства Соединённых Штатов Америки в городе Эрбиль, что расположен на севере Ирака. Здесь проживает свыше полутора миллиона человек.

Национальное иракское информационное агентство сообщает о трёх взрывах, которыми повреждено здание телеканала "Курдистан 24". Сообщается, что регион приостановил авиасообщение.

Результат взрывов можно видеть на роликах, которые появились в социальных сетях. Видны всполохи, воют сирены воздушной тревоги.

О жертвах или разрушениях информации ещё нет. В пабликах пишут, что Иран ударил крылатой ракетой в посольство США. Однако и по этому поводу нет ещё официальной информации.