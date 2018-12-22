В интернете оценили пост Порошенко об «украинском» Ан-225

Пользователи интернета прокомментировали пост президент Украины Петра Порошенко, который поздравил в соцсетях «украинский» Ан-225 с юбилеем .

«Настоящий великан... всё это наша легендарная и уникальная «Мечта». Украинский гигант Ан-225, который по кодификации НАТО имеет ещё одно замечательное имя «Казак». Сегодня «Мечта» празднует 30-летний юбилей!» — написал Порошенко.

Справжній велетень, володар абсолютного рекорду вантажопідйомності – і загалом 240 світових авіарекордів – все це наша легендарна і унікальна «Мрія». Український гігант АН-225, який за кодифікацією НАТО має ще одне чудове ім'я «Козак».



Сьогодні «Мрія» святкує 30-річний ювілей! pic.twitter.com/S3EDrwtTvq — Петро Порошенко (@poroshenko) 21 декабря 2018 г.

Отмечается, что пользователи напомнили главе Украины в комментариях, что Ан-225 является достижением советского, а не украинского авиастроения. Некоторые при этом предположили, что, в соответствии с нынешней политикой Киева, властям страны стоило бы «декоммунизировать» самолёт, произведённый в СССР в единственном экземпляре.

Летом 2017 года сообщалось о ликвидации авиационного концерна «Антонов». Соответствующее постановление принял украинский кабмин.