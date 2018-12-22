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В интернете оценили пост Порошенко об «украинском» Ан-225
22 декабря 2018, 09:54 • 160 • Украина
Пользователи интернета прокомментировали пост президент Украины Петра Порошенко, который поздравил в соцсетях «украинский» Ан-225 с юбилеем .
© Пресс-служба президента Украины
«Настоящий великан... всё это наша легендарная и уникальная «Мечта». Украинский гигант Ан-225, который по кодификации НАТО имеет ещё одно замечательное имя «Казак». Сегодня «Мечта» празднует 30-летний юбилей!» — написал Порошенко.
Отмечается, что пользователи напомнили главе Украины в комментариях, что Ан-225 является достижением советского, а не украинского авиастроения. Некоторые при этом предположили, что, в соответствии с нынешней политикой Киева, властям страны стоило бы «декоммунизировать» самолёт, произведённый в СССР в единственном экземпляре.
Летом 2017 года сообщалось о ликвидации авиационного концерна «Антонов». Соответствующее постановление принял украинский кабмин.
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