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В интернете оценили пост Порошенко об «украинском» Ан-225

22 декабря 2018, 09:54  •  160 • Украина
Пользователи интернета прокомментировали пост президент Украины Петра Порошенко, который поздравил в соцсетях «украинский» Ан-225 с юбилеем .
 
© Пресс-служба президента Украины
 

«Настоящий великан... всё это наша легендарная и уникальная «Мечта». Украинский гигант Ан-225, который по кодификации НАТО имеет ещё одно замечательное имя «Казак». Сегодня «Мечта» празднует 30-летний юбилей!» — написал Порошенко.

Справжній велетень, володар абсолютного рекорду вантажопідйомності – і загалом 240 світових авіарекордів – все це наша легендарна і унікальна «Мрія». Український гігант АН-225, який за кодифікацією НАТО має ще одне чудове ім'я «Козак».

Сьогодні «Мрія» святкує 30-річний ювілей! pic.twitter.com/S3EDrwtTvq

— Петро Порошенко (@poroshenko) 21 декабря 2018 г.

Отмечается, что пользователи напомнили главе Украины в комментариях, что Ан-225 является достижением советского, а не украинского авиастроения. Некоторые при этом предположили, что, в соответствии с нынешней политикой Киева, властям страны стоило бы «декоммунизировать» самолёт, произведённый в СССР в единственном экземпляре.

Летом 2017 года сообщалось о ликвидации авиационного концерна «Антонов». Соответствующее постановление принял украинский кабмин.

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