В интересах спортсменов: РУСАДА поставило точку в допинговом споре с WADA в судах

"РУСАДА решительно не согласно с выводами в отношении утверждаемых манипуляций с данными", - указывается в официальном сообщении организации по делу, рассматриваемому в декабре коллегией арбитров Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне.

Здесь считают, что подобные "суждения основываются на неверной и односторонней оценке фактов", выражая сожаление о том, что "CAS не принял во внимание детально изложенные доводы и доказательства, представленные РУСАДА".

Кроме того, российское антидопинговое агентство считает возложенные на него CAS санкции "безосновательными и несправедливыми". В то же время здесь поддержали отказ коллегии арбитров применить меры коллективного наказания против российского спорта. Об этом, как напомнили в РУСАДА, как раз просило в своём иске WADA.

Впрочем, несмотря на все разногласия с выводами судей, в агентстве решили поставить жирную точку в допинговом споре с WADA и приняли решение "не оспаривать решение CAS в Федеральном (Верховном) суде Швейцарии".

Как уточняется, такое решение было сделано, во-первых, в интересах российских спортсменов и отечественного спорта в целом. Во-вторых, свою роль сыграла "необходимость достижения правовой определённости".