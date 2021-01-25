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В интересах спортсменов: РУСАДА поставило точку в допинговом споре с WADA в судах
25 января 2021, 14:25 • 94 • Политика
РУСАДА сообщает о том, что не согласно с несправедливыми санкциями CAS, однако в интересах российских спортсменов не будет оспаривать решение суда. Тем самым Российское антидопинговое агентство ставит жирную точку в допинговом споре с WADA.
"РУСАДА решительно не согласно с выводами в отношении утверждаемых манипуляций с данными", - указывается в официальном сообщении организации по делу, рассматриваемому в декабре коллегией арбитров Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне.
Здесь считают, что подобные "суждения основываются на неверной и односторонней оценке фактов", выражая сожаление о том, что "CAS не принял во внимание детально изложенные доводы и доказательства, представленные РУСАДА".
Кроме того, российское антидопинговое агентство считает возложенные на него CAS санкции "безосновательными и несправедливыми". В то же время здесь поддержали отказ коллегии арбитров применить меры коллективного наказания против российского спорта. Об этом, как напомнили в РУСАДА, как раз просило в своём иске WADA.
Впрочем, несмотря на все разногласия с выводами судей, в агентстве решили поставить жирную точку в допинговом споре с WADA и приняли решение "не оспаривать решение CAS в Федеральном (Верховном) суде Швейцарии".
Как уточняется, такое решение было сделано, во-первых, в интересах российских спортсменов и отечественного спорта в целом. Во-вторых, свою роль сыграла "необходимость достижения правовой определённости".
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