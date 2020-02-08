В интересах коллективной безопасности: почему Макрон выступает за возобновление диалога с Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что ни один проект обеспечения безопасности Европы невозможен без диалога с Россией. По словам французского лидера, он рассчитывает на конструктивную роль Москвы в этом вопросе. Кроме того, Макрон призвал США и РФ продлить договор по дальнейшему сокращению стратегических наступательных вооружений, который истекает в 2021 году. По мнению экспертов, глава Пятой республики понимает, что диалог с Россией необходим как минимум из-за её географического положения и военной мощи. Кроме того, связи с Москвой особенно актуальны на фоне действий Вашингтона, который выходит из договоров по сокращению вооружений, несмотря на протесты своих европейских союзников.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что система безопасности Европы не может существовать без восстановления доверия в отношениях с Россией. Об этом он сказал в ходе своего выступления в высшем военном учебном заведении Франции École Militaire.

«Также не может быть проекта обороны и безопасности европейских граждан без политического видения, направленного на постепенное восстановление доверия с Россией», — цитирует слова Макрона РИА Новости.

Париж, по его словам, рассчитывает на конструктивную роль Москвы в обеспечении европейской безопасности. Макрон отметил, что Европа не может быть удовлетворена сокращением диалога с РФ, когда «количество вызовов в области безопасности, которые необходимо обсуждать с Москвой, растёт».

В своём выступлении президент Франции также призвал европейские страны присоединиться к обсуждению нового соглашения по контролю над вооружениями, которое может прийти на смену утратившему силу Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Европейцы должны стать участниками и подписантами будущего договора, так как речь идёт о нашей земле», — сказал французский лидер, добавив, что голос Европы в этом вопросе должен быть услышан.

Эммануэль Макрон

AFP

© Ludovic Marin

По словам Макрона, сегодня существует риск того, что уже к 2021 году в мире начнётся «ядерное и военное соперничество без каких-либо ограничений, самое масштабное с конца 1960-х». В этих условиях французский лидер призвал США и Россию продлить договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), срок действия которого истекает в 2021 году.

Он также отметил, что Франция уже сократила ядерный арсенал до менее чем 300 единиц. По его мнению, это даёт его стране «законное право» требовать конкретных шагов от других ядерных держав по глобальному разоружению.

Без России нельзя

Макрон не первый раз заявляет о необходимости налаживания отношений с Россией. Так, 3 декабря на встрече с американским президентом Дональдом Трампом глава Пятой республики подчеркнул, что для гарантии стабильности в Европе и уменьшения конфликтов необходимо инициировать стратегический диалог с Москвой.

Как отметил директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин, РФ является самой мощной военной державой в Европе, без неё невозможно выстраивать какую-либо систему безопасности на континенте. В Париже сегодня это понимают, считает специалист.

«Создание системы коллективной безопасности без участия России в Европе в принципе невозможно. Россия занимает половину европейской территории. К тому же РФ является наиболее мощной европейской державой, чья военная сила значительно превосходит все страны ЕС как по отдельности, так и вместе взятые. Поэтому игнорировать этот фактор Франция не может», — констатировал Подберёзкин в интервью RT.

При этом руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский полагает, что предложения Макрона о налаживании связей с РФ могут быть неоднозначно восприняты в ЕС.

«Отношение стран ЕС к предложениям Макрона может быть разным. Будут определённые сложности со стороны некоторых стран, в частности Польши и Прибалтики. Макрон сформулировал эту идею ещё в прошлом году, предложив создать пространство доверия и безопасности от Лиссабона до Владивостока. По сути, он повторяет генерала Шарля де Голля. Реакция тогда на это предложение была неоднозначной. Посмотрим, как будет теперь», — сказал он в интервью RT.

Владимир Путин и Эммануэль Макрон

РИА Новости

© Сергей Гунеев

Подберёзкин также отметил, что на позицию Макрона в отношении Москвы влияет политика США последних лет. По его словам, в Париже осознали, что США разрушают всю систему европейской и мировой безопасности. Так, Вашингтон в одностороннем порядке вышел из ДРСМД, ядерной сделки с Ираном и не спешит продлевать СНВ-III, несмотря на готовность России сделать это.

«Макрон понял, что США загоняют Европу в угол своей политикой разрушения системы европейской безопасности. Потому что США фактически пустили под откос все процессы ограничения военной деятельности. Сегодня из основных 12 направлений ограничения военной деятельности фактически не работает ни одно. Остались старые договоры, например о неразмещении оружия массового поражения в космосе 1967 года. Но важнейшие соглашения, такие как ПРО и ДРСМД, американцы торпедировали, под угрозой находится и СНВ-III», — сказал аналитик.

Следует напомнить, что в конце января президент России Владимир Путин выступил с инициативой созыва саммита лидеров стран — постоянных членов СБ ООН. Суть предложения российской стороны состояла в том, чтобы «приступить к поиску путей для разрядки, для ответа на те вызовы, которые сейчас стоят перед человечеством». КНР и Франция поддержали предложение, тогда как ответа от США и Великобритании Кремль пока не получил.

По мнению Подберёзкина, предложения Макрона во многом созвучны с этой инициативой Путина.

«Стратегический замысел Путина долгосрочный. Необходимо, чтобы как можно больше ядерных государств участвовали в процессе подготовки и заключения соглашения по ограничению стратегических вооружений. Именно инициатива постоянных членов Совбеза стала бы очень авторитетной для всего мира», — отметил политолог.

Претендент на лидерство

В своей речи Эммануэль Макрон отметил, что французский ядерный арсенал играет сдерживающую роль в Европе.

«Ядерное оружие не должно рассматриваться как инструмент устрашения, принуждения или дестабилизации. Оно должно оставаться сдерживающим фактором для предотвращения войны. Ядерная доктрина Франции полностью отвечает этому требованию», — сказал политик.

Глава государства также пригласил другие страны ЕС к стратегическому диалогу о роли французской политики ядерного сдерживания в области европейской безопасности.

«Жизненно важные интересы Франции теперь имеют европейское измерение. В этой связи я хотел бы развивать стратегический диалог с нашими европейскими партнёрами, которые готовы сыграть роль в системе ядерного сдерживания в нашей коллективной безопасности», — отметил Макрон.

Юрий Рубинский считает, что Макрон, взяв на себя роль посредника в вопросе ограничения ядерных вооружений, тем самым обозначает претензии Франции на лидерство в ЕС. О подобных амбициях говорят и другие предложения Макрона. В частности, он активно продвигал инициативу создания европейской армии.

«Макрон не скрывает, что хочет стать лидером Европейского союза. После выхода Великобритании из ЕС Франция стала одной из ведущих стран Европы. Германия, безусловно, сильно превосходит свою соседку экономически, но в политическом и военном плане Франция имеет свои преимущества. Это прежде всего ядерное оружие и место постоянного члена в Совете Безопасности ООН. В этом отношении Франция имеет возможности, которые выходят за рамки её материального потенциала — экономического или военного», — пояснил Рубинский.