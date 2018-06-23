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В Институте российской истории ответили на предложение украинской писательницы переименовать Россию

23 июня 2018, 22:24  •  54 • Украина
Руководитель Центра по истории Древней Руси Института российской истории РАН, доктор исторических наук Владимир Кучкин в разговоре с RT пояснил, откуда появилось наименование «Московия», которым украинская писательница Лариса Ницой предложила называть Россию.
 
©Larysa Nitsoi Facebook
 

«Московия» — это термин, который возник в западных странах. С XV века, с правления Ивана III, при котором образовалось единое русское государство, оно называлось Русью и Великой Русью. В государственных документах, например, при обмене дипломатическими грамотами между Иваном III и королём датским или при обращении шведского короля в Москву совершенно определённо русское государство называлось Русью. А послания шли великому князю всея Руси», — пояснил он.

Кучкин добавил, что, по всей видимости, Ницой не ознакомилась с достоверными историческими источниками.

«Она, например, могла прочитать воспоминания каких-нибудь иностранцев, которые служили Ивану III или виделись с ним. Те действительно называли страну, в которую приехали, «Московией» — по названию столицы. Но это не было официальным», — подчеркнул историк.

Ранее украинская писательница предложила новое название для россиян.

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