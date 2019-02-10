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«В Instagram Лавров популярнее Помпео»: глава Совета молодых дипломатов — о соцсетях и роли молодёжи в работе МИД
10 февраля 2019, 13:09 • 99 • В мире
В Instagram глава МИД России Сергей Лавров гораздо популярнее, чем госсекретарь США Майк Помпео или министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, отметил в интервью RT председатель Совета молодых дипломатов МИД РФ Константин Колпаков. В честь Дня дипломатического работника он также рассказал о роли молодёжи в укреплении связей с другими странами, об успехах совета и Московского дипломатического клуба.
© РИА Новости; архив Константина Колпакова
— Как часто проходят встречи представителей Совета молодых дипломатов России и иностранных дипломатов? Насколько нам известно, в прошлом году начал работу Московский дипломатический клуб. Что это за проект, кто был инициатором его создания и как часто иностранные дипломаты приглашают представителей СМД на свои встречи?
— Встречи молодых российских дипломатов и иностранцев проходят регулярно. Мы общаемся в разных форматах: двусторонние консультации, форумы молодых дипломатов, встречи на полях международных мероприятий, в рамках работы Московского дипломатического клуба.
Планируем, что коллеги из Московского дипломатического клуба приедут на наше мероприятие в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи. В дискуссионной площадке Совета молодых дипломатов «Международная кооперация и экспорт — форматы дипломатического сотрудничества» примут участие российские и иностранные молодые дипломаты, а также приглашённые эксперты-экономисты. Цель нашего мероприятия — обозначить и проанализировать основные направления взаимодействия дипломатов на внешнеэкономическом треке в 2019 году, обсудить расширение сотрудничества с Российской Федерацией.
Что же касается приглашений на мероприятия, организуемые нашими иностранными коллегами, то мы поддерживаем такую практику как в Москве, так и за рубежом. В частности, представители совета участвовали в выездных сессиях по линии БРИКС, РИК, АСЕМ, ШОС.
— Какие двусторонние и многосторонние международные мероприятия по молодёжной линии запланированы на этот год?
— В 2019 году традиционная линейка многосторонних встреч — наших форумов — пополнится двумя мероприятиями. Помимо форумов молодых дипломатов ОИС, Евразии, БРИКС (исходим из того, что эта встреча пройдёт в Бразилии), а также завершающего Глобального форума (в 2019 году он будет уже третьим) добавятся возобновлённый Форум молодых дипломатов Европы и Форум молодых дипломатов Азиатско-Тихоокеанского региона.
Что же касается двусторонних консультаций, на 2019 год запланированы встречи с нашими коллегами из Белоруссии и Абхазии.
В целом мы намерены продолжать развивать нашу концепцию «горизонтальной дипломатии», в рамках которой проходят эти встречи.
— Вы ведёте какую-то статистику, сравниваете Instagram Сергея Лаврова с другими аккаунтами глав внешнеполитических ведомств?
— Недавно в социальных сетях Совета молодых дипломатов появилась информация о встрече с китайскими коллегами. Как развивается молодёжное сотрудничество с азиатскими партнёрами?
— С китайскими партнёрами сотрудничество очень тесное. Последние четыре года мы взаимодействуем в формате БРИКС, по приглашению китайских коллег посещаем Пекин и другие города Китая. В этом году партнёры нанесли ответный визит.
— Какова цель этих встреч? Подписание документов, разработка совместных программ и планов действий?
— В своей работе с китайскими — и не только, кстати, китайскими — коллегами мы руководствуемся простым принципом: личные контакты и связи и устанавливающиеся в их результате дружеские отношения способствуют повышению эффективности как нашей, так и их работы. Молодые дипломаты сегодня — это опытные, старшие дипломаты завтра. И безусловно, чем раньше мы заложим фундамент конструктивных отношений, тем прочнее он будет в будущем.
Также по итогам как двусторонних, так и многосторонних встреч мы принимаем совместные документы, в которых прописываем «дорожную карту» взаимодействия. Ярким примером тому служит решение о создании Международной ассоциации молодых дипломатов, которое было принято по итогам I Глобального форума молодых дипломатов в 2017 году.
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