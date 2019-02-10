«В Instagram Лавров популярнее Помпео»: глава Совета молодых дипломатов — о соцсетях и роли молодёжи в работе МИД

В Instagram глава МИД России Сергей Лавров гораздо популярнее, чем госсекретарь США Майк Помпео или министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, отметил в интервью RT председатель Совета молодых дипломатов МИД РФ Константин Колпаков. В честь Дня дипломатического работника он также рассказал о роли молодёжи в укреплении связей с другими странами, об успехах совета и Московского дипломатического клуба.

— Как часто проходят встречи представителей Совета молодых дипломатов России и иностранных дипломатов? Насколько нам известно, в прошлом году начал работу Московский дипломатический клуб. Что это за проект, кто был инициатором его создания и как часто иностранные дипломаты приглашают представителей СМД на свои встречи?

— Встречи молодых российских дипломатов и иностранцев проходят регулярно. Мы общаемся в разных форматах: двусторонние консультации, форумы молодых дипломатов, встречи на полях международных мероприятий, в рамках работы Московского дипломатического клуба.

Московский дипломатический клуб — это неформальное объединение российских дипломатов и представителей московского дипломатического корпуса, созданное в октябре 2018 года. Инициатором проекта выступил Совет молодых дипломатов МИД России. Многие его участники — постоянные гости ежегодных форумов молодых дипломатов.

Планируем, что коллеги из Московского дипломатического клуба приедут на наше мероприятие в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи. В дискуссионной площадке Совета молодых дипломатов «Международная кооперация и экспорт — форматы дипломатического сотрудничества» примут участие российские и иностранные молодые дипломаты, а также приглашённые эксперты-экономисты. Цель нашего мероприятия — обозначить и проанализировать основные направления взаимодействия дипломатов на внешнеэкономическом треке в 2019 году, обсудить расширение сотрудничества с Российской Федерацией.

Что же касается приглашений на мероприятия, организуемые нашими иностранными коллегами, то мы поддерживаем такую практику как в Москве, так и за рубежом. В частности, представители совета участвовали в выездных сессиях по линии БРИКС, РИК, АСЕМ, ШОС.

— Какие двусторонние и многосторонние международные мероприятия по молодёжной линии запланированы на этот год?

— В 2019 году традиционная линейка многосторонних встреч — наших форумов — пополнится двумя мероприятиями. Помимо форумов молодых дипломатов ОИС, Евразии, БРИКС (исходим из того, что эта встреча пройдёт в Бразилии), а также завершающего Глобального форума (в 2019 году он будет уже третьим) добавятся возобновлённый Форум молодых дипломатов Европы и Форум молодых дипломатов Азиатско-Тихоокеанского региона.

Что же касается двусторонних консультаций, на 2019 год запланированы встречи с нашими коллегами из Белоруссии и Абхазии.

В целом мы намерены продолжать развивать нашу концепцию «горизонтальной дипломатии», в рамках которой проходят эти встречи.

— Вы ведёте какую-то статистику, сравниваете Instagram Сергея Лаврова с другими аккаунтами глав внешнеполитических ведомств?

— За десять месяцев аккаунт в Instagram, посвящённый Лаврову, набрал более 95 тыс. подписчиков. Статистику, конечно, ведём. Недавно провели сравнительный анализ среди существующих персональных или так называемых фан-страниц глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС и «Большой семёрки». Профиль, посвящённый российскому министру, по числу подписчиков уступает лишь неофициальной странице министра иностранных дел Индии Сушмы Сварадж. При этом аккаунт, посвящённый Лаврову, значительно опережает, например, аккаунты госсекретаря США Майка Помпео и министра иностранных дел Германии Хайко Мааса.

— Недавно в социальных сетях Совета молодых дипломатов появилась информация о встрече с китайскими коллегами. Как развивается молодёжное сотрудничество с азиатскими партнёрами?

— С китайскими партнёрами сотрудничество очень тесное. Последние четыре года мы взаимодействуем в формате БРИКС, по приглашению китайских коллег посещаем Пекин и другие города Китая. В этом году партнёры нанесли ответный визит.

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— Какова цель этих встреч? Подписание документов, разработка совместных программ и планов действий?

— В своей работе с китайскими — и не только, кстати, китайскими — коллегами мы руководствуемся простым принципом: личные контакты и связи и устанавливающиеся в их результате дружеские отношения способствуют повышению эффективности как нашей, так и их работы. Молодые дипломаты сегодня — это опытные, старшие дипломаты завтра. И безусловно, чем раньше мы заложим фундамент конструктивных отношений, тем прочнее он будет в будущем.

Мы выступаем за создание аналогичных советов во внешнеполитических ведомствах других стран — так проще налаживать контакт. С такими объединениями мы можем подписывать соглашения о сотрудничестве и планировать совместные мероприятия.

Также по итогам как двусторонних, так и многосторонних встреч мы принимаем совместные документы, в которых прописываем «дорожную карту» взаимодействия. Ярким примером тому служит решение о создании Международной ассоциации молодых дипломатов, которое было принято по итогам I Глобального форума молодых дипломатов в 2017 году.