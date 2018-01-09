«В информационном коконе»: почему США борются с альтернативной точкой зрения телеканала RT

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в интервью американскому телеканалу CBS заявила, что давлением на RT America власти США нарушают принцип свободы слова, лежащий в основе политической системы Штатов. Как подчёркивают эксперты, нынешние элиты стремятся оставить граждан без альтернативных источников информации и в борьбе с инакомыслием используют политику двойных стандартов. Почему Вашингтон нарушает собственные демократические принципы, выяснял RT.

«Не сделали ничего противозаконного»

Расследование так называемого российского вмешательства в президентские выборы США — по-прежнему одна из главных тем в американских СМИ.

Как сообщила во вторник, 9 января, газета The Washington Post, спецпрокурор Роберт Мюллер намерен допросить по этому делу президента Соединённых Штатов Дональда Трампа.

Советник американского лидера по вопросам национальной безопасности генерал Герберт Макмастер усмотрел следы «вмешательства Москвы» и в президентскую кампанию в Мексике. Директор ЦРУ Майк Помпео заявил телеканалу CBS, что РФ десятилетиями пытается воздействовать на избирательный процесс в США и намерена влиять на выборы 2018 года в конгресс.

Также на CBS показали интервью с главным редактором RT Маргаритой Симоньян. В нём она прокомментировала так называемое российское вмешательство в американские выборы 2016 года. В заявлениях, которые периодически озвучиваются Вашингтоном, RT называют одним из инструментов такого влияния. И большая часть вопросов ведущей телепрограммы «60 минут» Лесли Шталь была в той или иной степени посвящена этим заявлениям.

«Мы не делали ничего противозаконного, тайного или противоестественного», — отметила в интервью Симоньян. По словам главного редактора RT, обвинения в адрес телеканала связаны с тем, что в ходе президентских выборов 2016 года RT не поддержал Хиллари Клинтон, хотя и не агитировал голосовать за Трампа. В то же время проклинтоновская позиция других иностранных СМИ, в том числе вещающих на английском языке, вмешательством в выборы почему-то не считается.

«Мы же видели, что британские СМИ поддерживали Хиллари — и никто по этому поводу не возмущался. Французские СМИ тоже были за Клинтон — и тут тишина. А когда какие-то российские СМИ якобы поддержали Трампа, сразу началась вакханалия», — подчеркнула Симоньян.

Во время предвыборной кампании 2016 года в США, как отмечают эксперты, британский государственный телеканал BBC открыто поддерживал кандидатуру Хиллари Клинтон, однако регистрироваться в качестве иноагента в США BBC, в отличие от RT, не просят.

«Проблема в том, что если просят зарегистрироваться российские СМИ в качестве иностранного агента, почему этого не делают в отношении английских или тех же немецких правительственных СМИ», — отметил в интервью RT профессор НИУ ВШЭ Александр Домрин.

Без альтернативы

В закадровых вставках, которые сопровождали интервью Маргариты Симоньян, телеканал CBS, комментируя силу влияния RT на мировую аудиторию, озвучил число сотрудников и бюджет СМИ. По словам журналистов CBS, российский телеканал представляет собой «гигантскую новостную организацию с несколькими каналами и штатом почти 2,5 тыс. сотрудников».

Штаб-квартира CBS в Нью-Йорке

Reuters

© Mark Cardwell

Для сравнения: на CBS, согласно данным Forbes, работают 15,5 тыс. человек. И, как отмечает Bloomberg, CBS каждые семь часов тратит сумму, равную месячному бюджету телеканала RT America. На BBC — государственную телерадиокомпанию Великобритании, вещающую на 28 языках, — работает более 23 тыс. человек. Только в BBC Worldwide, занимающейся распространением телевизионного контента британских подразделений BBC и создающей собственный для вещания за пределами Соединённого Королевства, по данным Bloomberg, — 1,7 тыс. сотрудников.

Что касается охвата аудитории, то соперничать по этому показателю, например, с телеканалом CNN, который могут смотреть 2 млрд человек по всему миру в 200 странах, или с тем же BBC RT достаточно сложно.

По мнению заместителя директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никиты Данюка, ажиотаж вокруг телеканала RT и попытки обвинить его во вмешательстве в американскую политику являются «барометром российско-американских отношений».

«Та информационная политика, которой придерживается RT (а именно предоставление объективной альтернативной информации), абсолютно не устраивает американские элиты, которые привыкли, что население США находится в определённом информационном коконе», — подчеркнул Данюк в беседе с RT.

По словам эксперта, альтернативная точка зрения для Вашингтона «просто немыслима».

«Внутри Соединённых Штатов стараются заблокировать любые альтернативные источники информации, к которым относится и RT», — отмечает Данюк.

По его словам, до недавнего времени Запад обладал абсолютной информационной монополией, и альтернативная точка зрения до западной аудитории не доносилась. Именно это и позволяло США в прошлом выступать в амплуа защитника свободы слова по всему миру, хотя на деле они поддерживали лишь тех журналистов, которые продвигали американскую точку зрения, и только там, где это было выгодно США.

«Что произошло с принципами?»

«На самом деле США даже во внешней политике использовали риторику защиты СМИ и журналистов очень избирательно, — отметил Данюк. — Те политические режимы, которые не устраивали США, получали статус душителей свободы слова. В противном случае Вашингтон, даже несмотря на нарушения, хранил гордое молчание».

Декларативные утверждения о том, что США стоят на страже свободы информации и независимой журналистики, это просто «пропагандистская ширма», считает эксперт. Но она «уже не работает из-за огромного количества фейков» и единообразия озвучиваемых позиций. А это порождает спрос на альтернативные источники информации, с которыми США «решительно борются».

Маргарита Симоньян

© RT

«Ведь вы всегда говорили, что наличие различных мнений — это хорошо. Что произошло? Что произошло с американскими принципами?» — задала риторический вопрос Маргарита Симоньян во время интервью CBS, комментируя требование Минюста США к RT America зарегистрироваться в качестве иностранного агента.

По её словам, это существенно ограничит деятельность телеканала, а значит нарушит Первую поправку к американской Конституции, гарантирующую свободу слова.

Первый лист преамбулы к Конституции США

Reuters

© Brian Snyder

Ещё одна причина неприятия альтернативной точки зрения, по словам Александра Домрина, заключается в том, что произошло «просто катастрофическое снижение числа владельцев американских СМИ: если ещё в 1980-е годы их было около 30, то теперь 6—7». И альтернативные голоса и точки зрения — это угроза для монополии этой части американской элиты. А потому любую альтернативу стремятся всячески маргинализовать, считает эксперт.

«Очевидно, что между владельцами американских СМИ существует сговор, потому что они поют одну и ту же песню», — отмечает Домрин.

Гигантские конгломераты, которым принадлежат ведущие американские медиа, охватывают как сферу информации, так и развлечения, отмечают эксперты, формируя представления о мире не только через СМИ, но также через игры и продукцию Голливуда.

Например, группе компаний Time Warner принадлежат CNN, HBO, Warner Brothers. 21st Century Fox Руперта Мёрдока владеет Fox News. Его же компании News Corp принадлежат The Wall Street Journal и New York Post. Ещё один медиа-гигант Comcast владеет NBCUniversal Television Group, куда входят более десятка телеканалов, главный из которых — CNBC. Также во владении холдинга находятся, например, голливудские студии Universal Pictures и DreamWorks.

«В этом смысле Первая поправка (Первая поправка к Конституции США, гарантирует свободу прессы и собраний. — RT) стала «мёртвой буквой», что очень прискорбно», — подчёркивает Домрин.

Ответные меры

В начале декабря 2017 года Минюст России в ответ на недружественные действия США против RT включил в число иностранных агентов «Голос Америки» и «Радио Свобода». Ещё в ходе подготовки законопроекта, позволяющего наделять подобным статусом иностранные СМИ, посол США в России Джон Хантсман осудил такую меру.

«Это излюбленная тактика американских дипломатов и политиков, — отмечает Данюк. — Они вводят ограничительные меры против страны, но когда применяются меры в отношении Соединённых Штатов, они утверждают, что это не соответствует каким-то там принципам».

Как утверждает политолог, действия российской стороны абсолютно оправданны. При этом он отмечает, что проводить параллели между RT и американскими СМИ, находящимися под контролем правительственного Совета управляющих по вопросам вещания США (BBG), неверно.

По его словам, Россия признаёт иностранными агентами пропагандистские органы, которые на постсоветском пространстве неоднократно поддерживали деструктивные и прямо преступные действия, например, во время государственного переворота на Украине в 2014 году.

«RT объективно отличается от этих американских структур, которые «заточены» на то, чтобы влиять на политические процессы в других странах с заранее ангажированной позиции, и всегда воспринимали свою деятельность как продолжение внешней политики США, — подчёркивает политолог. — RT представляет именно альтернативную точку зрения, причём предлагая рассмотреть вопросы с разных ракурсов».

По его словам, работа RT выдержана в спокойном дипломатическом ключе, и различия в характере деятельности RT и американских СМИ подчёркивают, что сейчас именно «Россия выглядит стороной, которая стоит на принципах плюрализма мнений и объективной журналистики, в отличие от американских коллег».