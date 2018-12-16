В Индонезии проснулся один из крупнейших вулканов страны

Мощное извержение вулкана Сопутан на индонезийском острове Сулавеси подняло столб дыма и пепла на высоту почти 5 км над уровнем моря.

15 декабря около 22 часов по московскому времени на индонезийском острове Сулавеси произошло извержение вулкана Сопутан, который является одним из самых крупных в стране, сообщает телеканал "360" со ссылкой на информагентство Antara.

Вулкан располагается в северной части острова. По данным "360", дымовой столб поднялся до 4,8 км над уровнем моря. Подземные толчки, до сих пор регистрирующиеся специалистами сейсмологической службы, свидетельствуют о том, что извержение еще не закончилось.

Данных о жертвах и разрушениях пока нет.

Высота вулкана Сопутан достигает 1784 м над уровнем моря. С 1780 года было зафиксировано свыше 60 его извержений. Последняя активизация была в июле 2011 года, тогда столб пепла достигал 6 км.