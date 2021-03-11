В Индонезии посадили двух генералов: Один из них Наполеон Бонапарт

В Индонезии посадили двух генералов. Одному из них суд дал 4,5 года тюрьмы, второму – на год меньше. Причём первый – никто иной как Наполеон Бонапарт.

Наполеон Бонапарт был генерал-инспектором полиции Индонезии. В ходе расследования выяснилось, что он отъявленный взяточник. Он получил вознаграждение за то, что помог вернуться в страну одному мошеннику в розыске.

Бонус за услуги оказался немалым – 200 000 сингапурских долларов и 370 000 долларов американских, что в сумме эквивалентно примерно 38,1 миллиона рублей.

Как сообщает издание Jakarta Globe, второй генерал осуждён на 3,5 года. Прасетиджо Утомо помог своему коллеге Бонапарту удалить имя обвинённого в мошенничестве из базы Интерпола. Его вознаграждение за услуги составило 100 000 долларов США (7,3 миллиона рублей).

Генерал Наполеон Бонапарт с решением суда не смирился. Он считает, что невиновен и собирается обжаловать вынесенный ему приговор.

В Индонезии посадили двух генералов, отслуживших в полиции по 30 лет. А тот самый мошенник, которому они помогали скрывался от правосудия с 2009 года. Но и он арестован. Позднее стало известно, что ему "помогали" вернуться в страну прокурор и служащие иммиграционной службы. Преступник планировал не только ускользнуть от правоохранителей, но и свободно разъезжать по стране.