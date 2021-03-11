Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Киев замыслил прорвать линию фронта в Донбассе. Главный плацдарм ВСУ сдал перебе...
Монтян объяснила, почему Украина перебрасывает танки на Донбасс без маскировки
Это были не браконьеры: Тайники по всей Белоруссии вскрыли пугающую правду
Байден распорядился: Инсайдер назвал дату вероятного наступления ВСУ в Донбассе
Главная / В мире

В Индонезии посадили двух генералов: Один из них Наполеон Бонапарт

11 марта 2021, 04:00  •  61 • В мире
В Индонезии посадили двух генералов. Одному из них суд дал 4,5 года тюрьмы, второму – на год меньше. Причём первый – никто иной как Наполеон Бонапарт.
Наполеон Бонапарт был генерал-инспектором полиции Индонезии. В ходе расследования выяснилось, что он отъявленный взяточник. Он получил вознаграждение за то, что помог вернуться в страну одному мошеннику в розыске.
Бонус за услуги оказался немалым – 200 000 сингапурских долларов и 370 000 долларов американских, что в сумме эквивалентно примерно 38,1 миллиона рублей.
Как сообщает издание Jakarta Globe, второй генерал осуждён на 3,5 года. Прасетиджо Утомо помог своему коллеге Бонапарту удалить имя обвинённого в мошенничестве из базы Интерпола. Его вознаграждение за услуги составило 100 000 долларов США (7,3 миллиона рублей).
Генерал Наполеон Бонапарт с решением суда не смирился. Он считает, что невиновен и собирается обжаловать вынесенный ему приговор.
В Индонезии посадили двух генералов, отслуживших в полиции по 30 лет. А тот самый мошенник, которому они помогали скрывался от правосудия с 2009 года. Но и он арестован. Позднее стало известно, что ему "помогали" вернуться в страну прокурор и служащие иммиграционной службы. Преступник планировал не только ускользнуть от правоохранителей, но и свободно разъезжать по стране.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



61
Источник
Похожие новости
10 марта 2021, 14:15
Еврейское лобби поверило Биллу Гейтсу. Последствия – страшнее 11 сентября
10 марта 2021, 08:45
"Безумие и отвага": Пингвин спасся от косаток в лодке с туристами
10 марта 2021, 10:35
Ведущий сбежал из студии в прямом эфире после откровений Гарри и Меган: "С меня хватит!"
10 марта 2021, 22:30
"Изогнутые агонией люди сгрудились в кучу на дне": Восемь американцев погибли в "плавучем гробу"
10 марта 2021, 16:05
Если завтра война. Эстония не хочет заключать с Россией договор о границе и требует "Кемску волость"
10 марта 2021, 16:05
Рука BLM дотянулась до горла Виндзоров. Полетел сор из королевской избы
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 марта 2021, 14:15
Конец Украине положит секретный фильм? Политолог сообщил о метаниях Зеленского перед "премьерой"
07 марта 2021, 12:55
У Байдена заподозрили слабоумие после случившегося на выступлении - видео
09 марта 2021, 02:30
Угроза нападения не только на Крым: Политолог указал на ещё один уязвимый регион с русскими
06 марта 2021, 00:15
США испугались успехов "Спутника V": Белый дом выступил с резким заявлением
07 марта 2021, 02:50
«Готовы набить морду»: Кравчук пригрозил России
08 марта 2021, 08:10
Отморозки из «Торнадо» жаждут мести
06 марта 2021, 14:00
"Это удавка на шее России": К чему готовится НАТО перед новой войной на Украине
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.