В Индии рассказали, как собираются перехватить иностранные инвестиции у Китая и причём здесь коронавирус • 46 • Аналитика

В индийских СМИ появилось заявление о мерах по привлечению иностранных инвесторов в страну. В частности, речь идёт о проектах по созданию на индийских территориях промышленных предприятий крупных иностранных брендов. Основная задача – получить часть инвестиций, которые сегодня иностранные компании направляют в Китай, где уже построены заводы и фабрики с иностранным финансированием.







Индийская пресса сообщает о том, что «многие иностранные компании готовы выводить производство из Китая в связи с пандемией коронавируса и сокрытием Пекином данных о реальном числе заражённых в этой стране».



Индия решила воспользоваться ситуацией и перехватить иностранные инвестиции у Китая. Для этого внесла предложение инвестировать в проекты на своей территории, предлагая более дешёвую, нежели в Китае, рабочую силу. Предложение уже заинтересовало некоторые американские и саудовские компании, включая крупнейшего нефтепроизводителя Saudi Aramco. Однако до последнего времени с размещением в Индии предприятий с основой в виде иностранного капитала были проблемы. Дело в том, что нужно было несколько изменять законодательство и предлагать иностранным инвесторам выделение необходимых для своих проектов земель с инфраструктурой.



Решив, что другого шанса «урвать» инвестиции, которые всё последнее время были адресованы Китаю, больше не представится, индийские власти пошли на особую меру. Как сообщает индийское издание The Economic Times, власти страны прорабатывают возможность передачи в долговременное пользование иностранным компаниям необходимых площадей индийской земли. Как пишет издание, речь идёт о таких площадях, которые соответствуют территории «двух Люксембургов». Точное значение названо следующим - 461 589 га.



Это территории, которые находятся в нескольких штатах Индии, включая Гуджарат, Андхра-Прадеш и др.



Из статьи:



Земля была одним из главных препятствий для компаний, которые хотят инвестировать в Индию. Планы Saudi Aramco были сорваны из-за задержек в приобретении.

В самой саудовской компании заявили, что, несмотря на падение прибыли (данные за март) на 20,9%, Saudi Aramco продолжит инвестиции в Индию и будет их наращивать в связи с высокой перспективой индийского рынка.



Инвесторы, как пишет индийская пресса, стремятся снизить зависимость от Китая в качестве производственной базы после вспышки коронавируса и, как следствие, нарушения поставок.



Из материала:



В настоящее время инвесторы, заинтересованные в создании промпроизводств в Индии, должны приобретать землю самостоятельно. Процесс в некоторых случаях задерживает проект, поскольку включает переговоры с владельцами небольших участков. Обеспечение земли электроэнергией, водоснабжением и доступом к дорогам может помочь привлечь новые инвестиции в экономику, которая замедлилась ещё до того, как начал распространяться коронавирус.

Выбраны направления для инвестирования под передачу в пользование земли: электротехника, фармацевтика, медицинские приборы, электроника, тяжелое машиностроение, солнечное оборудование, пищевая промышленность, химикаты и текстиль, нефтехимия.



Кто в списке основных инвесторов

В качестве основных инвесторов рассматриваются США, Саудовская Аравия, Япония и Южная Корея. Как видно, ни одной страны из БРИКС в этом списке нет.



Сама эта статья в крупной индийской газете обращает на себя внимание по нескольким причинам.



Во-первых, отмечается, что проблемы в экономике Индии (а по большому счёту, и во всей мировой экономике) стали проявляться ещё до известий о коронавирусе. Потому на коронавирус теперь и пытаются списывать любые экономические неудачи.



Во-вторых, становится понятно давление со стороны Вашингтона на Пекин с обвинениями в умалчивании масштабов заражения этой болезнью и сокрытии данных о начале вспышки коронавируса. США предпринимают попытки вывести хотя бы часть своих производств из КНР с поиском мест с более дешёвой рабсилой и возможно большей политической зависимостью от США. При этом разговоры о том, что производство из Китая будет выводиться исключительно в США, видимо, так и останутся разговорами.



Остаётся выяснить, какие меры готов предпринять Китай, чтобы не потерять многомиллиардные зарубежные инвестиции, питающие его экономику. В индийских СМИ появилось заявление о мерах по привлечению иностранных инвесторов в страну. В частности, речь идёт о проектах по созданию на индийских территориях промышленных предприятий крупных иностранных брендов. Основная задача – получить часть инвестиций, которые сегодня иностранные компании направляют в Китай, где уже построены заводы и фабрики с иностранным финансированием.Индийская пресса сообщает о том, что «многие иностранные компании готовы выводить производство из Китая в связи с пандемией коронавируса и сокрытием Пекином данных о реальном числе заражённых в этой стране».Индия решила воспользоваться ситуацией и перехватить иностранные инвестиции у Китая. Для этого внесла предложение инвестировать в проекты на своей территории, предлагая более дешёвую, нежели в Китае, рабочую силу. Предложение уже заинтересовало некоторые американские и саудовские компании, включая крупнейшего нефтепроизводителя Saudi Aramco. Однако до последнего времени с размещением в Индии предприятий с основой в виде иностранного капитала были проблемы. Дело в том, что нужно было несколько изменять законодательство и предлагать иностранным инвесторам выделение необходимых для своих проектов земель с инфраструктурой.Решив, что другого шанса «урвать» инвестиции, которые всё последнее время были адресованы Китаю, больше не представится, индийские власти пошли на особую меру. Как сообщает индийское издание The Economic Times, власти страны прорабатывают возможность передачи в долговременное пользование иностранным компаниям необходимых площадей индийской земли. Как пишет издание, речь идёт о таких площадях, которые соответствуют территории «двух Люксембургов». Точное значение названо следующим - 461 589 га.Это территории, которые находятся в нескольких штатах Индии, включая Гуджарат, Андхра-Прадеш и др.Из статьи:В самой саудовской компании заявили, что, несмотря на падение прибыли (данные за март) на 20,9%, Saudi Aramco продолжит инвестиции в Индию и будет их наращивать в связи с высокой перспективой индийского рынка.Инвесторы, как пишет индийская пресса, стремятся снизить зависимость от Китая в качестве производственной базы после вспышки коронавируса и, как следствие, нарушения поставок.Из материала:Выбраны направления для инвестирования под передачу в пользование земли: электротехника, фармацевтика, медицинские приборы, электроника, тяжелое машиностроение, солнечное оборудование, пищевая промышленность, химикаты и текстиль, нефтехимия.В качестве основных инвесторов рассматриваются США, Саудовская Аравия, Япония и Южная Корея. Как видно, ни одной страны из БРИКС в этом списке нет.Сама эта статья в крупной индийской газете обращает на себя внимание по нескольким причинам.Во-первых, отмечается, что проблемы в экономике Индии (а по большому счёту, и во всей мировой экономике) стали проявляться ещё до известий о коронавирусе. Потому на коронавирус теперь и пытаются списывать любые экономические неудачи.Во-вторых, становится понятно давление со стороны Вашингтона на Пекин с обвинениями в умалчивании масштабов заражения этой болезнью и сокрытии данных о начале вспышки коронавируса. США предпринимают попытки вывести хотя бы часть своих производств из КНР с поиском мест с более дешёвой рабсилой и возможно большей политической зависимостью от США. При этом разговоры о том, что производство из Китая будет выводиться исключительно в США, видимо, так и останутся разговорами.Остаётся выяснить, какие меры готов предпринять Китай, чтобы не потерять многомиллиардные зарубежные инвестиции, питающие его экономику. Володин Алексей Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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