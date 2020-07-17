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В Индии "не из-за COVID-19" пожелтели лягушки

17 июля 2020, 08:00  •  108 • В мире
В Сети впечатлены видео с жёлтыми лягушками. Запись выложил сотрудник Индийской лесной службы Парвин Касван, он уточнил, что эта желтизна никак не связана с коронавирусом или саранчой.
В Индии засняли пожелтевших лягушек. Как объяснил автор записи, сотрудник Индийской лесной службы Парвин Касван, кадры с лягушками непривычно жёлтого цвета были сделаны в Нарсингхпуре штата Мадхья-Прадеш.
На видео - стайка самцов лягушек-быков. Во время сезона муссонов они меняют свой цвет, чтобы привлечь самок.
Касван подчеркнул это особо, указав, что смена цвета никак не связана с эпидемиологической обстановкой. Дело не в COVID-19 или саранче, происходящее вполне нормально, указал он.
Have you ever seen yellow frogs. Also in this number. They are Indian #bullfrog seen at Narsighpur. They change to yellow during monsoon & for attracting the females. Just look how they are enjoying rains. @DDNewslive pic.twitter.com/Z3Z31CmP0b
- Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) July 13, 2020
"Вопрос только в том, все ли мужчины обретут своих дам. Конкуренция реальна", - отметил специалист под видео.
Ролик набрал около двухсот тысяч просмотров и более двух тысяч комментариев и ретвитов. Интернет-пользователи восхищались необычными земноводными и делились своими фотографиями повстречавшихся лягушек.

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