В Индии "не из-за COVID-19" пожелтели лягушки

В Индии засняли пожелтевших лягушек. Как объяснил автор записи, сотрудник Индийской лесной службы Парвин Касван, кадры с лягушками непривычно жёлтого цвета были сделаны в Нарсингхпуре штата Мадхья-Прадеш.

На видео - стайка самцов лягушек-быков. Во время сезона муссонов они меняют свой цвет, чтобы привлечь самок.

Касван подчеркнул это особо, указав, что смена цвета никак не связана с эпидемиологической обстановкой. Дело не в COVID-19 или саранче, происходящее вполне нормально, указал он.

Have you ever seen yellow frogs. Also in this number. They are Indian #bullfrog seen at Narsighpur. They change to yellow during monsoon & for attracting the females. Just look how they are enjoying rains. @DDNewslive pic.twitter.com/Z3Z31CmP0b