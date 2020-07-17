|
В Индии "не из-за COVID-19" пожелтели лягушки
17 июля 2020, 08:00 • 108 • В мире
В Сети впечатлены видео с жёлтыми лягушками. Запись выложил сотрудник Индийской лесной службы Парвин Касван, он уточнил, что эта желтизна никак не связана с коронавирусом или саранчой.
В Индии засняли пожелтевших лягушек. Как объяснил автор записи, сотрудник Индийской лесной службы Парвин Касван, кадры с лягушками непривычно жёлтого цвета были сделаны в Нарсингхпуре штата Мадхья-Прадеш.
На видео - стайка самцов лягушек-быков. Во время сезона муссонов они меняют свой цвет, чтобы привлечь самок.
Касван подчеркнул это особо, указав, что смена цвета никак не связана с эпидемиологической обстановкой. Дело не в COVID-19 или саранче, происходящее вполне нормально, указал он.
"Вопрос только в том, все ли мужчины обретут своих дам. Конкуренция реальна", - отметил специалист под видео.
Ролик набрал около двухсот тысяч просмотров и более двух тысяч комментариев и ретвитов. Интернет-пользователи восхищались необычными земноводными и делились своими фотографиями повстречавшихся лягушек.
108
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
11 июля 2020, 00:00
|
10 июля 2020, 13:00
|
13 июля 2020, 09:00
|
15 июля 2020, 10:00
|
13 июля 2020, 01:00
|
11 июля 2020, 21:00
|
12 июля 2020, 10:00