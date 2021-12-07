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В Индии "исчез" коронавирус: Страну с населением 1,4 млрд человек спасло копеечное средство?
07 декабря 2021, 04:55 • 139 • В мире
В Индии резко снизилась заболеваемость коронавирусом - штамм "дельта" фактически исчез, причём причины этого явления до сих пор неясны. Некоторые уверяют, что страну, в которой проживает почти 1,4 млрд человек, спасли дешёвые средства против паразитов. Русский инфекционист Малышев оценил вероятность этого сценария.
Японские эксперты сообщают, что в стране случилась "самоликвидация" COVID-19. Ещё в начале осени за день выявляли 26 тысяч новых заражений, а сейчас - менее 200 случаев и нет смертельных исходов. Подобная ситуация и в Индии.
Пока эксперты склоняются к тому, что спад связан с изменением в терапии больных. В некоторых регионах этих стран начали давать больным дешёвое средство от паразитов. Кроме того, есть версия, что изначально силу штамма "дельта" переоценили.
Русский учёный, бывший главный инфекционист г. Москвы Николай Малышев в беседе с Царьградом отметил, что версия с антипаразитарными средствами не выдерживает критики, поскольку эти препараты были доступны далеко не во всех районах Индии.
Вообще, признался Малышев, в этом резком спаде заболеваемости много странного. В жизни, заметил он, всё бывает:
Что касается Японии, то тут, вероятно, причина в очень жёстких ограничениях, которые были введены и соблюдались в стране, полагает учёный.
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