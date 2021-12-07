В Индии "исчез" коронавирус: Страну с населением 1,4 млрд человек спасло копеечное средство?

В Индии резко снизилась заболеваемость коронавирусом - штамм "дельта" фактически исчез, причём причины этого явления до сих пор неясны. Некоторые уверяют, что страну, в которой проживает почти 1,4 млрд человек, спасли дешёвые средства против паразитов. Русский инфекционист Малышев оценил вероятность этого сценария.

Японские эксперты сообщают, что в стране случилась "самоликвидация" COVID-19. Ещё в начале осени за день выявляли 26 тысяч новых заражений, а сейчас - менее 200 случаев и нет смертельных исходов. Подобная ситуация и в Индии.

Пока эксперты склоняются к тому, что спад связан с изменением в терапии больных. В некоторых регионах этих стран начали давать больным дешёвое средство от паразитов. Кроме того, есть версия, что изначально силу штамма "дельта" переоценили.

Русский учёный, бывший главный инфекционист г. Москвы Николай Малышев в беседе с Царьградом отметил, что версия с антипаразитарными средствами не выдерживает критики, поскольку эти препараты были доступны далеко не во всех районах Индии.

Вообще, признался Малышев, в этом резком спаде заболеваемости много странного. В жизни, заметил он, всё бывает:

Мы с вами знаем, что когда был первый SARS в начале двухтысячных годов в Китае, и вдруг он пропал совсем, и с тех пор мы его больше не видим - с чем это было связано? Вот ей-богу, все тоже были в полной загадке.

Что касается Японии, то тут, вероятно, причина в очень жёстких ограничениях, которые были введены и соблюдались в стране, полагает учёный.