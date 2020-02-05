В Индии открылась выставка вооружений DefExpo-2020: что представит на ней Россия • 31 • Аналитика

В Индии сегодня открылась DefExpo-2020 – крупнейшая индийская оборонная выставка, на которой представлена продукция как индийской военной промышленности, так и иностранных компаний. Салон, 11-й по счету, станет крупнейшим за всю историю его проведения.



Само мероприятие началось в городе Лакхнау, что в штате Уттар-Прадеш на севере Индии, 5 февраля и продлится до 9 февраля. В нем участвует 1029 компаний, в том числе 857 организаций представляют Индию, а 172 – другие страны. В выставке ожидается участие представителей более чем 70 государств.







Не случайно именно Индия проводит подобные мероприятия. В настоящее время страна занимает пятое место в мире по объему оборонного бюджета. Индийский рынок вооружений и военной техники считается одним из самых объемных, перспективных и динамично развивающихся в современном мире.



На выставке будет представлено, в первую очередь, новейшее индийское вооружение. Например, Индийский технологический институт (Мадрас) представит многоцелевые расходные беспилотные летательные аппараты, сет управления огнем нового поколения, новые технологии артиллерийских снарядов.





Еще не так давно Индия была лишь потребителем советской, российской, американской, европейской военной продукции. Но времена изменились. Сегодня страна и сама является одним из крупнейших экспортеров вооружения, поставляя оружие и военную технику в 18 стран мира. Министр обороны Индии Раджнат Сингх, рассказывая о выставке, особое внимание уделил присутствию представителей 30 африканских государств. Именно страны Африки сегодня рассматриваются в качестве основных импортеров индийского вооружения, поэтому для Нью-Дели индо-африканское сотрудничество имеет очень важное значение.





Россия является одним из ключевых партнеров Индии на рынке вооружений и не случайно, что на выставке в Лакхнау нашу страну представляют 20 предприятий военно-промышленного комплекса, в том числе такие гиганты как «Вертолёты России», «Алмаз-Антей», «Уралвагонзавод» и многие другие компании.



На выставке покажут более 500 образцов российской военной техники, вооружений, специального оборудования. Среди них – танки Т-90С и Т-90МС, многоцелевой вертолет «Ансат», новейший зенитный ракетный комплекс «Викинг», представляющий собой экспортную версию знаменитого «Бук-М3», новейший универсальный боевой модуль АУ-220М для вооружения различных боевых машин пехоты, двигатель ТРДД-50МТ для легких летательных аппаратов, средства противодействия беспилотным летательным аппаратам и многое другое.



Возглавит российскую делегацию министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Ведь помимо выставки запланирована и российско-индийская конференция по вопросам сотрудничества в военно-промышленной сфере.



Стараются не отставать от россиян и американцы. На выставке в Лакхнау представлена экспозиция 19 американских военно-промышленных компаний. Свою продукцию в Индии покажут такие легенды как Lockheed Martin, Boeing и General Atomics. Например, Boeing India покажет новый боевой вертолет AH-64E Apache Guardian, а также морской патрульный самолет Р-8I. Компания Lockheed Martin впервые будет презентовать индийской аудитории истребитель пятого поколения F-35 Lightning II.



Свою продукцию представит и французская авиационная компания Dassault Aviation. Именно ее самолеты Rafale в количестве 36 штук были три с половиной года назад закуплены Индией для нужд своих военно-воздушных сил. Свою продукцию также представят компании из Великобритании, Израиля, Германии, Швеции, Швейцарии, Испании и даже Украины.





Для нашей страны участие в DefExpo-2020 дает прекрасную возможность продемонстрировать иностранным представителям преимущества новейших российских технологий в оборонной сфере. Конечно, основной упор будет сделан на развитие партнерских отношений с Индией, но российская продукция может представлять существенный интерес и для представителей многих других государств, прибывших на выставку. В частности, те же африканские государства, традиционно бывшие покупателями российской военной техники, смогут ознакомиться с ее новыми образцами. Не исключено, что по итогам выставки будет обговорено и возможное заключение каких-либо контрактов. В Индии сегодня открылась DefExpo-2020 – крупнейшая индийская оборонная выставка, на которой представлена продукция как индийской военной промышленности, так и иностранных компаний. Салон, 11-й по счету, станет крупнейшим за всю историю его проведения.Само мероприятие началось в городе Лакхнау, что в штате Уттар-Прадеш на севере Индии, 5 февраля и продлится до 9 февраля. В нем участвует 1029 компаний, в том числе 857 организаций представляют Индию, а 172 – другие страны. В выставке ожидается участие представителей более чем 70 государств.Не случайно именно Индия проводит подобные мероприятия. В настоящее время страна занимает пятое место в мире по объему оборонного бюджета. Индийский рынок вооружений и военной техники считается одним из самых объемных, перспективных и динамично развивающихся в современном мире.На выставке будет представлено, в первую очередь, новейшее индийское вооружение. Например, Индийский технологический институт (Мадрас) представит многоцелевые расходные беспилотные летательные аппараты, сет управления огнем нового поколения, новые технологии артиллерийских снарядов.Еще не так давно Индия была лишь потребителем советской, российской, американской, европейской военной продукции. Но времена изменились. Сегодня страна и сама является одним из крупнейших экспортеров вооружения, поставляя оружие и военную технику в 18 стран мира. Министр обороны Индии Раджнат Сингх, рассказывая о выставке, особое внимание уделил присутствию представителей 30 африканских государств. Именно страны Африки сегодня рассматриваются в качестве основных импортеров индийского вооружения, поэтому для Нью-Дели индо-африканское сотрудничество имеет очень важное значение.Россия является одним из ключевых партнеров Индии на рынке вооружений и не случайно, что на выставке в Лакхнау нашу страну представляют 20 предприятий военно-промышленного комплекса, в том числе такие гиганты как «Вертолёты России», «Алмаз-Антей», «Уралвагонзавод» и многие другие компании.На выставке покажут более 500 образцов российской военной техники, вооружений, специального оборудования. Среди них – танки Т-90С и Т-90МС, многоцелевой вертолет «Ансат», новейший зенитный ракетный комплекс «Викинг», представляющий собой экспортную версию знаменитого «Бук-М3», новейший универсальный боевой модуль АУ-220М для вооружения различных боевых машин пехоты, двигатель ТРДД-50МТ для легких летательных аппаратов, средства противодействия беспилотным летательным аппаратам и многое другое.Возглавит российскую делегацию министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Ведь помимо выставки запланирована и российско-индийская конференция по вопросам сотрудничества в военно-промышленной сфере.Стараются не отставать от россиян и американцы. На выставке в Лакхнау представлена экспозиция 19 американских военно-промышленных компаний. Свою продукцию в Индии покажут такие легенды как Lockheed Martin, Boeing и General Atomics. Например, Boeing India покажет новый боевой вертолет AH-64E Apache Guardian, а также морской патрульный самолет Р-8I. Компания Lockheed Martin впервые будет презентовать индийской аудитории истребитель пятого поколения F-35 Lightning II.Свою продукцию представит и французская авиационная компания Dassault Aviation. Именно ее самолеты Rafale в количестве 36 штук были три с половиной года назад закуплены Индией для нужд своих военно-воздушных сил. Свою продукцию также представят компании из Великобритании, Израиля, Германии, Швеции, Швейцарии, Испании и даже Украины.Для нашей страны участие в DefExpo-2020 дает прекрасную возможность продемонстрировать иностранным представителям преимущества новейших российских технологий в оборонной сфере. Конечно, основной упор будет сделан на развитие партнерских отношений с Индией, но российская продукция может представлять существенный интерес и для представителей многих других государств, прибывших на выставку. В частности, те же африканские государства, традиционно бывшие покупателями российской военной техники, смогут ознакомиться с ее новыми образцами. Не исключено, что по итогам выставки будет обговорено и возможное заключение каких-либо контрактов. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





31 Источник Похожие новости РС-28 «Сармат» - настоящий удар по самолюбию для вероятного противника Болгария заявляет о готовности сократить поставки газа из РФ вдвое Современный танковый бой: насколько актуален и что собой представляет Последователи Мавроди: активность финансовых пирамид в России «Гарантированно пробивать бронежилеты РФ и КНР»: армию США вооружат новыми бронебойными патронами Ситуация в Сирии: какое будущее ждёт эту многострадальную страну Новости партнеров