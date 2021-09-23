В Индии 42 года собирали рога носорогов, чтобы сжечь в один день

С 1979 года собирали рога носорогов, чтобы сжечь их в один день. Власти Индии объяснили, зачем это было сделано.

22 сентября в Индии отметили Всемирный день носорогов. Власти штата Ассам сожгли 2979 рогов носорогов. 50 из них временно оставили на хранение, так как они связаны с нерассмотренными судебными делами. 94 единицы решили сохранить для образовательных целей, пишет Hindustan Times.

Рога собирали различными методами: спиливали у животных, умерших от болезней или травм. Часть "коллекции" изъята у браконьеров. Некоторые попали в национальные хранилища после стихийных бедствий.

Главный министр штата Химанта Бисва Сарма объяснил, что сожжение было показательным мероприятием. Его цель - донести до мира, что рога носорогов - просто масса уплотнённых волокон, а не какое-то чудо-лекарство. Сарма от лица властей призвал людей не убивать редких млекопитающих ради мифов и каких-либо суеверий.

Он также ответил на критику, когда народ упрекнул власти в нерациональности. Мол, рога можно было продать за немалую сумму.

"Но так же, как мы не можем продавать изъятые наркотики, мы не можем зарабатывать деньги, продавая рога носорогов", - подчеркнул министр.

В штате Ассам обитает самая большая в мире популяция носорогов с одним рогом. По сведениям 2018 года, она составляет около 2650 особей, причём 2400 из них живут на территории национального парка Казиранга.

В азиатских странах рога носорога используют в сфере традиционной медицины. Считается, что они в числе прочего улучшают потенцию.

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