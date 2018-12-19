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В их храмах Бог больше не живёт

19 декабря 2018, 00:39  •  94 • В мире
Кому лучше продать бывший католический храм – мусульманам или иудеям?
Президент Папского совета по культуре, кардинал Джанфранко Равази представил Директивы по использованию церковных зданий – 14-страничный документ, разработанный по итогам прошедшей в конце ноября в Риме международной конференции «Бог здесь больше не живёт?», в которой приняли участие 250 представителей 33 стран Европы, а также США, Канады и Австралии. Организаторами конференции выступили Папский совет по культуре совместно с католическим университетом Грегориана и Конференцией епископов Италии. В этой стране и во всей Европе остро стоит проблема судьбы закрытых католических храмов. Только в Италии насчитывается 65 тысяч храмов во владении диоцезов, не считая храмов, которые принадлежат государству или находятся в частной собственности. В центре Рима больше половины храмов являются недействующими. В Германии только за последнее десятилетие закрыто 515 храмов. В Нидерландах к 2020 году собираются закрыть треть церквей. Сходное положение во Франции: в одной из епархий планируют закрыть 22 из 62 действующих храмов.
Секуляризация и расцерковление катятся по всей Европе.
В своем послании участникам конференции папа Франциск отнёс к причинам закрытия храмов отсутствие верующих и духовенства, а также перемещения населения. Глава Ватикана почему-то считает, что этот факт «должен восприниматься Церковью не с тревогой, а как знамение времени, которое… требует от нас адаптации».
Наилучшим способом сохранить «оригинальное красноречие» опустевших храмов папское послание предлагает считать устройство музейных экспозиций.
Однако на практике такие решения проблемы – скорее исключение. В 2012 г. в Германии католическая церковь предлагала лютеранской совместное использование храмов в целях экономии средств. Учащаются случаи продажи храмов, есть примеры передачи католических храмов мусульманам и иудеям, переоборудования зданий бывших церквей под различные нужды, включая жилье, библиотеки, гостиницы, рестораны, даже сауну, скалолазательный полигон и ночные клубы.
В немецком Мюнстере в здании бывшей католической церкви св. Бонифация находятся помещения издательства католической литературы Dialogverlag. По поводу передачи зданий домам престарелых и детским садам в Германии идёт общественная дискуссия.
Развивается в Германии и процесс превращения бывших церковных зданий в мечети. К примеру, в сентябре 2018 г. в здании бывшего храма Капернаума, расположенного в гамбургском районе Хора, была открыта мечеть. Церковь, построенная в 1961 г., была закрыта в 2002 г., через 3 года её купило частное лицо и в 2012 году выставило церковное здание на продажу. Исламский центр Аль-Нур приобрёл здание за миллион евро.
В папских Директивах продажа церковных зданий рассматривается, правда, в качестве крайней меры, однако главное – это то, что католическая церковь в Европе умирает.
Соб. корр. ФСК
Обзор событий

Фонд Стратегической Культуры

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