«В игре внешних сил на кону – Россия…»

Игорь Фроянов: исторический опыт России говорит о неприятии русским народом капиталистических отношений

«Писать о том, что происходит сейчас у нас в России без боли в сердце невозможно… Негодование и ненависть клокочут в груди…», – с горечью признавался историк Игорь Фроянов в предисловии к своей книге «Погружение в бездну» (1999), в которой он одним из первых убедительно показал роль в разрушении СССР Михаила Горбачёва и Бориса Ельцина. Учёный и публицист тихо скончался в Петербурге 5 декабря 2020 года в возрасте 84 лет.

Его похоронили на Смоленском кладбище. Имя Игоря Яковлевича за пределами города на Неве известно немногим, но пришедшие с ним проститься коллеги, ученики говорили о нём как о выдающемся учёном. «Его анализ древней русской истории позволяет нам сегодня понимать, что происходит, потому что его оценки государства, его оценки великой смуты XVII века, потом смуты XX, его книга о 1917 годе, как и книга «Погружение в бездну» это, если хотите, камертон», – сказал профессор Сергей Бабурин.

Сын кубанского казака, командира Красной армии, репрессированного в 1937 году, Фроянов много лет был деканом исторического факультета Ленинградского, а потом Петербургского университета. В 2001 году он был удалён со своего поста; его сын, директор школы, был убит. Против Фроянова была организована травля в либеральных СМИ. Союз писателей России связал его увольнение с «тотальной войной», которую «западники…, кормящиеся из западных источников силы» объявили «всей русской истории».

Основная тема исследований Фроянова – история Древнерусского государства IX–XII веков. Он автор оригинальной концепции доклассового общинного характера общественного и государственного строя Древней Руси. По мнению Фроянова, подавляющая масса земледельческого населения Руси была свободной, непосредственно участвовала в управлении государственными делами на вечевых собраниях. Вече, считал историк, было высшим правящим органом не только в Новгородской республике, но и во всех русских землях. Он создал концепцию древнерусских городов-государств, согласно которой древнерусские княжества являлись управляемыми местными общинами городами-государствами. Фроянов был одним из сторонников существования единой древнерусской народности.

Историк положительно оценивал опричнину, учреждённую Иваном Грозным. По его мнению, это явление корнями уходит в эпоху, «когда Запад развязал идеологическую войну против России, забросив на русскую почву семена опаснейшей ереси, подрывающей основы православной веры, апостольской церкви, зарождающегося самодержавия. Эта война, продолжавшаяся почти целый век, создала в стране такую религиозно-политическую неустойчивость, которая угрожала самому существованию Русского государства. И опричнина стала своеобразной формой его защиты… Опричные полки сыграли заметную роль в отражении набегов Девлет-Гирея в 1571 и 1572 годах…, с помощью опричников были раскрыты и обезврежены заговоры в Новгороде и Пскове, ставившие своей целью отложение от Московии под власть Литвы».

В книге «Погружение в бездну» Фроянов пишет: «На исходе ХХ века, как и в его начале, снова появились "борцы" за "народное дело", самочинно взявшие на себя роль поводырей в "светлое будущее", связанное теперь не с коммунизмом, как это было при большевиках, а с капитализмом... Россию взяли… "тихой сапой". Но пока, к счастью, не совсем. И все же необходимо осознать факт данного «пленения», поскольку это первое и непременное условие собирания сил с целью возвращения русского народа на покинутую им временно, в силу тяжких обстоятельств, собственную историческую дорогу. Возвращение, на наш взгляд, неизбежно… Во всяком случае, исторический опыт России, в частности опыт революций начала ХХ века, говорит о неприятии русским народом капиталистических отношений, построенных на индивидуализме, холодном расчете, голом чистогане и почитании "золотого тельца"».

Эта книга Фроянова вышла из печати в 1999 году, когда многие считали, что России уже не подняться. Однако сам он верил, что это не так. Он цитировал слова В.О.Ключевского: «Одним из отличительных признаков великого народа, служит его способность подниматься на ноги после падения. Как бы ни было тяжко его унижение, но пробьет урочный час, он соберет свои растерянные нравственные силы и воплотит их в одном великом человеке или в нескольких великих людях, которые и выведут его на покинутую им временно прямую историческую дорогу».

«Сегодня, – заявлял Фроянов, – речь идёт о создании новой вселенской цивилизации, нового мирового порядка. Мировое правительство, новое всемирное государство, не знающее национальных границ, национальных территорий, слияние народов в «единую семью» – это все масонские идеи, об этом много писали еще в конце ХVIII века, и эта масонская задача сейчас решается… Некоторые уже решены: скажем, монархии повержены, западное христианство – католичество – эволюционировало, вписалось в эту систему. Теперь врагом масонов остается, естественно, Православие. И руководители Православной церкви должны понимать, что в будущем мире, если он будет строиться так, как планируют эти архитекторы, – Православной церкви места нет».

Фроянов считал, что Запад давно и неуклонно ведёт курс на уничтожение России. «…Отношение к ней в полной мере обозначилось еще в начале ХХ века… В начале ХХ века в масонской среде была открыто поставлена задача расчленения России. В закрытом варианте она существовала и раньше, но в начале ХХ века эта задача была провозглашена публично. На эту тему велись переговоры между Францией и Англией… Существовал план Парвуса по расчленению России, поддерживаемый Германией. И если бы удержалось масонское Временное правительство, России бы уже давно не существовало. Об этом в 1950 году откровенно говорил Керенский, который признавался, что эти планы не состоялись. Уверенность в том, что с Россией покончено, тогда была очень большая… Большевистская революция поломала эти планы... Буквально в несколько лет была восстановлена территориальная целостность России. Ну а затем внутри партии произошли перемены… Сталин помешал осуществлению плана расчленения России на многие десятилетия, отсюда и такая ненависть к нему…».

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