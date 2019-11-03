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В игре не только «Томагавки». Неразглашаемый боекомплект «Эшоров» бросает вызов ВКС России

03 ноября 2019, 10:09  •  127 • Аналитика
Как известно, на протяжении нескольких последних лет высокопоставленные представители оборонного и внешнеполитического ведомств России, а также эксперты отечественных военно-аналитических ресурсов неоднократно фокусировали внимание общественности и осведомлённых обозревателей на последствиях развёртывания стационарных противоракетных комплексов «Aegis Ashore» в окрестностях румынской коммуны Девеселу и польского населённого пункта Редзиково в рамках амбициозной программы ЕвроПРО.




Столь высокий уровень интереса к данной теме имеет ряд веских обоснований оперативно-стратегического характера. Связаны они не столько с противоракетным потенциалом экзоатмосферных перехватчиков RIM-161B/C (SM-3 Block IA/IB), сколько с возможностью конструктивной адаптации наземной модификации универсальной пусковой установки Mk 41 VLS и программной адаптации боевых информационно-управляющих систем «Aegis BMD 3.6.1 / 4.0.1» к применению стратегических крылатых ракет семейства «Томагавк» и иных средств воздушного нападения, представляющих определённую угрозу для стратегически важных объектов ВС России в Южном и Западном военных округах.


Ситуация вокруг ударного потенциала комплексов «Aegis Ashore» продолжает обрастать подробностями


В частности, несмотря на неспособность экзоатмосферных ракет-перехватчиков RIM-161B/C и эндоатмосферных ЗУР RIM-174 ERAM осуществлять эффективный перехват маневрирующих оперативно-тактических баллистических и аэробаллистических ракет 9М723-1 «Искандер» и Х-47М2, а также запущенных из средней полосы России МБР «Тополь-М», «Ярс» и Р-36М УТТХ / Р-36М2 «Воевода», наземные версии универсальных вертикальных ПУ Mk 41 комплексов «Иджис Эшор» могут быть в кратчайший срок дооснащены транспортно-пусковыми контейнерами Mk 14.

Данное решение позволит в мгновение ока трансформировать сугубо оборонительный комплекс в достаточно мощный ударный инструмент, располагающий в первую очередь стратегическими крылатыми ракетами RGM-109E «Tomahawk Block IV» и TLAM-C/D, обладающими дальностью действия 1850 и 2400 км соответственно.

На фоне окончательного выхода Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности возможность вышеописанной переработки комплексов «Aegis Ashore» рассматривается специалистами Минобороны и Генштаба ВС России в качестве главного аргумента в пользу ответного развёртывания в европейской части России (в составе 26-й Неманской, 112-й гвардейской ракетных бригад и иных подразделений) десятков оперативно-тактических ракетных комплексов 9К720 «Искандер-М», оснащённых дозвуковыми крылатыми ракетами 9М728 (Р-500) и 9М729. Между тем интегрированные в боекомплекты «Иджис Эшоров» 48 стратегических КР «Томагавк» едва ли стоит рассматривать в качестве наиболее грозных средств воздушного нападения, развёрнутых у черноморских и балтийских «ворот» России.

Данные изделия (в модификациях TLAM-D / Block III или «Tomahawk Block IV») обладают внушительной эффективной поверхностью рассеяния порядка 0,15—0,3 кв. м, что при дозвуковой скорости полёта в 850—900 км/ч и посредственных маневренных качествах превращает «Топоры» в отличные цели для перспективных войсковых самоходных ЗРК «Бук-М3», ЗРК С-350 «Витязь» и С-300В4. Вышеперечисленные ЗРК способны легко перехватывать «Томагавки» даже за пределами радиогоризонта посредством зенитных управляемых ракет 9М317МЭ, 9М96ДМ и 9М82МВ, оснащённых активными радиолокационными ГСН семейства «Сланец» от ОАО «Московский НИИ «Агат». Целеуказание же может осуществляться самолётами ДРЛОиУ А-50У, заблаговременно обнаруживающими угрозу на удалении около 180—250 км и передающими координаты нарядов «Томагавков» на терминалы АСУ «Поляна-Д4М1» с дальнейшим распределением между дивизионами «Буков-М3», «Витязей» и С-300В4.

Куда более широкий спектр угроз может возникнуть в случае адаптации транспортно-пусковых контейнеров Mk 14 к размещению и применению малозаметных тактических крылатых ракет большой дальности AGM-158B JASSM-ER. Вероятность появления данных средств высокоточного оружия в боекомплектах румынских и польских «Эшоров» продолжает оставаться достаточно высокой.

Хорошо известно, что ещё в сентябре 2013 года специалисты военно-промышленной корпорации «Lockheed Martin» осуществили успешные натурные испытания опытного образца дальнобойной ПКР AGM-158C LRASM, запущенного из наземной версии УВПУ Mk 41 специализированного пускового комплекса LLS-1 «Desert Ship», дислоцированного на ракетном полигоне «White Sands» (штат Нью-Мексико). Вертикальный пуск LRASM стал возможен благодаря оснащению опытного экземпляра ПКР стартовым твердотопливным ускорителем Mk 114, предназначенным для оснащения противолодочных управляемых ракет RUM-139 VL-ASROC. Наиболее важной деталью здесь является то, что компоновка и массогабаритные параметры ПКР LRASM практически идентичны параметрам крылатых ракет JASSM-ER (не говоря уже о 85%-й унификации по многочисленным узлам элементной базы). Следовательно, интеграция AGM-158B JASSM-ER в контейнера Mk 14 наземных УВПУ Mk 41 не составит особого труда.

Малозаметные тактические ракеты JASSM-ER, в отличие от «Топоров», обладают эффективной отражающей поверхностью порядка 0,03—0,05 кв. м, в связи с чем дальность их пеленгования посредством радиолокационного комплекса «Шмель-М» самолёта РЛДН А-50У составит от 90 до 120 км. И это без учёта мощных заградительных шумовых помех, излучаемых передовыми авиационными комплексами РЭБ семейства AN/ALQ-249 NGJ-MB (будут установлены на самолётах тактической авиации ВМС и ВВС США), которые снизят эти показатели до 50—70 км! Эффективно противодействовать данным комплексам РЭБ радары «Шмель-М» с волноводно-щелевыми антенными решетками абсолютно неспособны.

Вследствие этого спасти ситуацию смогут лишь ожидаемые поставки в строевые части Воздушно-космических сил России перспективных самолётов радиолокационного дозора и наведения А-100 «Премьер», оснащённых высокоэнергетическими и помехозащищёнными РЛС с активными ФАР от АО «Концерн «Вега». Именно эти радиолокационные комплексы смогут предоставлять смешанным зенитно-ракетным бригадам ВКС России устойчивое целеуказание с достоверными координатами малозаметных средств ВТО противника в сложнейшей помеховой обстановке.
Евгений Даманцев

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