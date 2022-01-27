Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Лавров устал. Это приговор
Украине оставят две области. Всё остальное – русское
Киев неожиданно согласился на условие России по Донбассу. Русские не верят: &quo...
США выдали Киеву "карт-бланш" на резню в Донбассе: Посольство России в...
Главная / В мире

В Иерусалиме повторилась прошлогодняя аномалия с погодой

27 января 2022, 02:45  •  27 • В мире
В Израиле нетипичная погода - синоптики предупреждали и на этот раз угадали. В Иерусалиме повторилась прошлогодняя аномалия.
В Иерусалиме и других населённых пунктах на севере страны выпал снег. Такое бывает далеко не каждый год. В 2021-м снегопад случился 18 февраля.
Государственное израильское радио Kan сообщило о мощной зимней буре, которая 26 января обрушилась на Израиль. В прибрежных районах шторм, в Тель-Авиве почти не прекращаются ливни.
Шоссе №1, которое соединяет Иерусалим и Тель-Авив, было перекрыто. Причиной стал гололёд. Власти распорядились остановить движение почти всех видов общественного транспорта в иерусалимском муниципалитете. Добраться до точки назначения можно только на трамвае.
Занятия в школах 27 января отменены.
Аномальная погода сохранится в Израиле ещё несколько дней. Вероятно, до субботы, считают синоптики. Они предупреждают, что в низинных секторах центра и юга страны возможны затопления.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



27
Источник
Похожие новости
25 января 2022, 20:25
Белорусы откликнулись на экстренный запрос о помощи с Украины
26 января 2022, 01:35
Дефицит единства: почему Хорватия пообещала отозвать своих военных из НАТО в случае российско-украинского конфликта
25 января 2022, 16:55
Новая зрада: Украина готова торговать своими солдатами ради списанных Ми-17
26 января 2022, 13:55
Репортаж Sky News о британцах на Украине вызвал недоумение: "Интересно, сколько там таких?"
26 января 2022, 19:10
О загадочном решении Бориса Джонсона по COVID-19
26 января 2022, 16:10
«Не болезненно, но деструктивно политически»: в России отреагировали на слова Байдена о возможных санкциях против Путина
Новости партнеров
 
Выбор дня
26 января 2022, 23:15
Говорили больше 8 часов: В Париже закончились переговоры о Донбассе
26 января 2022, 23:15
На Украине депутат попал в скандал из-за Крыма: "Чей флаг, того и Крым"
26 января 2022, 23:15
Байден лично "благословил" ответ США России по гарантиям безопасности - Бли...
27 января 2022, 01:00
Россия запросила заседание Совбеза ООН. Зампостпреда Полянский: "Мы глубоко обес...
26 января 2022, 23:45
Амбициозные претензии: почему Варшава выразила сомнения в надёжности Берлина в ситуац...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 января 2022, 11:55
Мы сейчас видим результат закулисных договорённостей. Переговорный спектакль РФ и Запада. М. Делягин
25 января 2022, 07:00
Киев неожиданно согласился на условие России по Донбассу. Русские не верят: "Очередной блеф?"
23 января 2022, 13:35
Готовьтесь к войне: Что сенсационного сказал отправленный в отставку вице-адмирал
21 января 2022, 13:45
Терпение лопнуло. Лавров жёстко обратился к США: "Пора"
22 января 2022, 13:05
Пушков назвал способ «проучить» Кишинев за враждебные высказывания Санду
21 января 2022, 09:40
Миллиардные вложения Украины в добычу газа дали ошеломляющий результат
25 января 2022, 09:20
Заседание СНБО Украины закончилось внезапным признанием секретаря: "Это грех"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.