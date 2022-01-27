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В Иерусалиме повторилась прошлогодняя аномалия с погодой
27 января 2022, 02:45 • 27 • В мире
В Израиле нетипичная погода - синоптики предупреждали и на этот раз угадали. В Иерусалиме повторилась прошлогодняя аномалия.
В Иерусалиме и других населённых пунктах на севере страны выпал снег. Такое бывает далеко не каждый год. В 2021-м снегопад случился 18 февраля.
Государственное израильское радио Kan сообщило о мощной зимней буре, которая 26 января обрушилась на Израиль. В прибрежных районах шторм, в Тель-Авиве почти не прекращаются ливни.
Шоссе №1, которое соединяет Иерусалим и Тель-Авив, было перекрыто. Причиной стал гололёд. Власти распорядились остановить движение почти всех видов общественного транспорта в иерусалимском муниципалитете. Добраться до точки назначения можно только на трамвае.
Занятия в школах 27 января отменены.
Аномальная погода сохранится в Израиле ещё несколько дней. Вероятно, до субботы, считают синоптики. Они предупреждают, что в низинных секторах центра и юга страны возможны затопления.
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