В идлибский город Серакаб зашла военная полиция России

- Учитывая важное значение для обеспечения безопасности и беспрепятственного перемещения автотранспорта и гражданского населения по трассам М4 – М5, с 17.00 2 марта 2020 г. в город Серакаб введены подразделения российской военной полиции, - сообщили в российском центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

Отметим, что в последнее время за идлибский город Серакаб развернулись серьезные бои между сирийской правительственной армией и боевиками, поддерживаемыми Турцией.

Город уже несколько раз переходил из рук в руки, как ключевой населенный пункт в дорожной карте идлибской провинции. Через него проходит трасса соединяющая Дамаск с Алеппо и дорога из Латакии к иракской границе. В 2020 году сирийским военным в ходе масштабной наступательной операции удалось отбить у террористов Серакаб. Но на прошлой неделе боевики при поддержке вооруженных турецких формирований вернули контроль над этим населенным пунктом.

2 марта стало известно, что правительственная армия Сирии вновь выдавила боевиков из стратегически важного города.

Российский Центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований в идлибской зоне отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.