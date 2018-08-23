Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Смещение ответственности: почему Порошенко заявил о наличии у Москвы «ключей» к ...
Нелегкая это работа - из Сирии тащить США: Болтон выдает желаемое за действитель...
Заглохший в центре Киева танк оказался не имеющим аналогов прототипом
«Малые шаги в достижении большой цели»: что стоит за военным сближением Китая и ...
Главная / Политика

В Идлибе сбиты три беспилотника, угрожавших сирийским военным

23 августа 2018, 01:39  •  27 • Политика
Во вторник, 21 августа, на юге сирийской провинции Идлиб были замечены и уничтожены три беспилотных летательных аппарата, запущенных в воздух антиправительственными боевиками.
Три беспилотных летательных аппарата были уничтожены средствами ПВО на юге провинции Идлиб. Известно, что дроны поднялись в воздух с территории, подконтрольной вооруженным бандформированиям, враждебным законному правительству Сирии.
Об этом сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон сирийской гражданской войны Алексей Цыганков. При этом генерал-майор также уточнил, что беспилотники были замечены в небе военнослужащими Сирийской арабской армии (САА).
К счастью, инцидент обошелся без потерь. Все три дрона были сбиты еще до того, как успели причинить какой-либо ущерб.
«21 августа военнослужащими ВС САР были замечены три беспилотных летательных аппарата в ударном оснащении, приближавшиеся к позициям правительственных войск у западной окраины населенного пункта Абу-Дали на юге провинции Идлиб со стороны территорий, контролируемых незаконными вооруженными формированиями. Огнем зенитной установки ЗУ-23 и стрелкового оружия все три БПЛА были уничтожены, сирийские военнослужащие не пострадали», - отмечает Цыганков.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

27
Источник
Похожие новости
22 августа 2018, 15:54
Хочешь мира - готовься к «Талибану»: США саботируют попытки России запустить переговоры по Афганистану
22 августа 2018, 15:54
Глава МИД Украины скептически оценил возможность прекратить ж/д сообщение с Россией
22 августа 2018, 15:54
Песков напомнил Латвии и Эстонии о вкладе, внесенном СССР в развитие Прибалтики

22 августа 2018, 22:24
Путин с яхты показал президенту Финляндии черноморских дельфинов
22 августа 2018, 17:09
Путин заявил, что РФ вынуждена реагировать на появление элементов ПРО США у своих границ
22 августа 2018, 20:24
Абдулатипов: экспертный совет по Каспию может быть создан к ноябрю
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
19 августа 2018, 19:39
Руцкой рассказал, как Ельцин пытался сбежать в американское посольство
17 августа 2018, 14:12
Зато озолотим белорусских перевозчиков
19 августа 2018, 00:09
Путин и Меркель обсудили ввод миротворцев ООН в Донбасс
18 августа 2018, 04:39
Подарок Путина уже в Австрии: На Кубани рассказали о музыкальном сюрпризе для Карин Кнайсль
16 августа 2018, 07:09
"Готовы сражаться с каждым русским в 11 часовых поясах?": Американцам объяснили бесперспективность войны с Россией
16 августа 2018, 15:09
Кто такая глава МИД Австрии, к которой президент РФ едет на свадьбу
19 августа 2018, 00:09
Снимем санкции при одном условии: чего ФРГ хочет от России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.