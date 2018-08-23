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В Идлибе сбиты три беспилотника, угрожавших сирийским военным
23 августа 2018, 01:39 • 27 • Политика
Во вторник, 21 августа, на юге сирийской провинции Идлиб были замечены и уничтожены три беспилотных летательных аппарата, запущенных в воздух антиправительственными боевиками.
Три беспилотных летательных аппарата были уничтожены средствами ПВО на юге провинции Идлиб. Известно, что дроны поднялись в воздух с территории, подконтрольной вооруженным бандформированиям, враждебным законному правительству Сирии.
Об этом сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон сирийской гражданской войны Алексей Цыганков. При этом генерал-майор также уточнил, что беспилотники были замечены в небе военнослужащими Сирийской арабской армии (САА).
К счастью, инцидент обошелся без потерь. Все три дрона были сбиты еще до того, как успели причинить какой-либо ущерб.
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