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В Идлибе активизировались боевики, мирным сирийцам снова грозит опасность - Минобороны
26 января 2020, 15:24 • 144 • В мире
Из-за активизации террористов в зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб возникла угроза безопасности мирных жителей. Такое заявление сделал российский Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
По заявлению Минобороны, в провинции резко обострилась обстановка. Боевики группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещённая в России террористическая организация. - Прим. ред.) развязали активные боевые действия, пишет ФАН.
Сообщается, что сирийские военные организовали гуманитарные коридоры для выхода мирных граждан с территории конфликта. Сейчас все круглосуточные пункты пропуска обеспечены водой и питанием, а также медикаментами и предметами первой необходимости.
Ранее сообщалось, что США нагнетают обстановку при патрулировании в Сирии. Минобороны России обвинило представителей Пентагона в провоцировании конфликтов в регионе.
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