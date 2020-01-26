В Идлибе активизировались боевики, мирным сирийцам снова грозит опасность - Минобороны

По заявлению Минобороны, в провинции резко обострилась обстановка. Боевики группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещённая в России террористическая организация. - Прим. ред.) развязали активные боевые действия, пишет ФАН.

Сообщается, что сирийские военные организовали гуманитарные коридоры для выхода мирных граждан с территории конфликта. Сейчас все круглосуточные пункты пропуска обеспечены водой и питанием, а также медикаментами и предметами первой необходимости.

Ранее сообщалось, что США нагнетают обстановку при патрулировании в Сирии. Минобороны России обвинило представителей Пентагона в провоцировании конфликтов в регионе.