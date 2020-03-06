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В Идлиб придёт мир? Путин и Эрдоган пришли к единому решению по Сирии
06 марта 2020, 02:35 • 74 • Политика
Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган пришли к единому решению по Сирии в ходе переговоров в Москве. По словам двух лидеров, согласован совместный документ урегулирования и в Идлиб может прийти мир.
Переговоры двух президентов длились более шести часов в Москве и были, по словам Путина, непростыми, но результативными.
Оба лидера поблагодарили друг друга за совместную конструктивную работу и поиски решения.
"Выражаю благодарность президенту Путину. Несмотря на сложную ситуацию в регионе, мы смогли встретиться. Мы работали сегодня более 6 часов", - сказал Эрдоган.
Путин отметил, что России и Турции удалось согласовать совместный документ по урегулированию ситуации в Сирии.
"Хочу поблагодарить всех турецких коллег за напряжённую, непростую, но конструктивную работу, которая закончилась, на мой взгляд, позитивным результатом. Мы с президентом Эрдоганом выработали совместные решения по Идлибу, которые послужат прекращению боевых действий", - указал президент России.
Путин выразил надежду, что договорённости принесут мир и положат конец страданиям мирного населения в Сирии.
В то же время Эрдоган заявил, что Анкара оставляет за собой право "отвечать" на действия сирийских войск.
Ситуация в Идлибе обострилась 27 февраля. Тогда турецкие военные попали под удар сирийской авиации, погибли 36 человек. Минобороны РФ указало, что военных Турции не должно было быть в том районе. Эрдоган же начал военную операцию против войск Сирии.
Накануне сирийский президент Башар Асад отметил, что Дамаск не сделал никакого зла Турции и Анкаре следует прекратить поддержку боевиков.
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