В Идлиб придёт мир? Путин и Эрдоган пришли к единому решению по Сирии

Переговоры двух президентов длились более шести часов в Москве и были, по словам Путина, непростыми, но результативными.

Оба лидера поблагодарили друг друга за совместную конструктивную работу и поиски решения.

"Выражаю благодарность президенту Путину. Несмотря на сложную ситуацию в регионе, мы смогли встретиться. Мы работали сегодня более 6 часов", - сказал Эрдоган.

Путин отметил, что России и Турции удалось согласовать совместный документ по урегулированию ситуации в Сирии.

"Хочу поблагодарить всех турецких коллег за напряжённую, непростую, но конструктивную работу, которая закончилась, на мой взгляд, позитивным результатом. Мы с президентом Эрдоганом выработали совместные решения по Идлибу, которые послужат прекращению боевых действий", - указал президент России.

Путин выразил надежду, что договорённости принесут мир и положат конец страданиям мирного населения в Сирии.

В то же время Эрдоган заявил, что Анкара оставляет за собой право "отвечать" на действия сирийских войск.

Ситуация в Идлибе обострилась 27 февраля. Тогда турецкие военные попали под удар сирийской авиации, погибли 36 человек. Минобороны РФ указало, что военных Турции не должно было быть в том районе. Эрдоган же начал военную операцию против войск Сирии.

Накануне сирийский президент Башар Асад отметил, что Дамаск не сделал никакого зла Турции и Анкаре следует прекратить поддержку боевиков.