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В идее по признанию республик Донбасса заподозрили политический расчёт
19 января 2022, 22:05 • 289 • Политика
Группа депутатов Госдумы считает, что необходимо признать ДНР и ЛНР. Первый министр государственной безопасности Донецкой Народной Республики, доктор политических наук Андрей Пинчук заподозрил в этой идее политический расчёт.
Депутаты от фракции КПРФ подготовили обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать республики Донбасса. По их мнению, это будет обоснованным и морально оправданным и позволит защитить жителей ДНР и ЛНР от геноцида со стороны украинских силовиков.
В этом есть политический расчёт, считает Андрей Пинчук.
Он предложил сопоставить инициативы коммунистов относительно непризнанных или частично признанных территорий с конечными результатами и увидеть, что они между собой никак не коррелируются.
По его мнению, такая инициатива коммунистов частично дискредитирует возможное решение по признанию республик Донбасса. Собеседник Царьграда напомнил, что в спорте фальстарт зачастую приводит к противоположным последствиям.
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