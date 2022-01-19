В идее по признанию республик Донбасса заподозрили политический расчёт

Группа депутатов Госдумы считает, что необходимо признать ДНР и ЛНР. Первый министр государственной безопасности Донецкой Народной Республики, доктор политических наук Андрей Пинчук заподозрил в этой идее политический расчёт.

Депутаты от фракции КПРФ подготовили обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать республики Донбасса. По их мнению, это будет обоснованным и морально оправданным и позволит защитить жителей ДНР и ЛНР от геноцида со стороны украинских силовиков.

В этом есть политический расчёт, считает Андрей Пинчук.

К сожалению, современные представители коммунистической партии стараются делать всё для того, чтобы слова "популизм" и "коммунизм" стали синонимами. И они успешно с этой задачей справляются, - произнёс эксперт в беседе с Царьградом.

Он предложил сопоставить инициативы коммунистов относительно непризнанных или частично признанных территорий с конечными результатами и увидеть, что они между собой никак не коррелируются.

Знаете, есть люди, и в том числе из депутатского корпуса, которые вместо того, чтобы делать дело, стараются пиариться на той или иной теме. Ну или пытаться предсказать политические последствия и встроиться в фарватер этих политических решений. Но, конечно, к сожалению, никакого отношения к реальности подобные инициативы не имеют. Просто нужно своевременно квакнуть, а вдруг завтра всё-таки что-то будет. Тогда можно сказать: "Вообще-то это мы инициировали", - предположил Пинчук.

По его мнению, такая инициатива коммунистов частично дискредитирует возможное решение по признанию республик Донбасса. Собеседник Царьграда напомнил, что в спорте фальстарт зачастую приводит к противоположным последствиям.