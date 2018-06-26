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В Human Rights Watch прокомментировали недопуск корреспондента RT на Украину
26 июня 2018, 21:54 • 38 • Украина
Представитель правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) в Киеве Таня Купер в разговоре с RT прокомментировала запрет украинских властей на въезд на территорию страны корреспонденту телеканала Поле Слиер.
@paulaslierjournalist Facebook
По словам Купер, представители HRW поддерживают диалог с украинскими властями на тему свободы прессы. При этом она подчеркнула, что подобное общение не всегда может происходить в форме официальных заявлений.
«Мы говорим о том, что свобода прессы — это фундаментальное право человека. И то, что у Украины, возможно, есть причины для того, чтобы не любить, например, те материалы, которые готовит ваша компания — RT — или другие российские СМИ, не является причиной для того, чтобы не допускать журналистов делать свою работу», — объяснила она.
При этом Купер добавила, что попытки Киева бороться с так называемой «российской пропагандой» должны предприниматься строго в соответствии с нормами международного права в области прав человека и иных международных обязательств Украины.
Ранее стало известно, что Слиер и российского телеведущего Евгения Примакова, которые должны были принять участие в конференции ОБСЕ по свободе прессы, не пустили на Украину.
В беседе с ФАН Примаков прокомментировал произошедшее.
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