В Human Rights Watch прокомментировали недопуск корреспондента RT на Украину

Представитель правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) в Киеве Таня Купер в разговоре с RT прокомментировала запрет украинских властей на въезд на территорию страны корреспонденту телеканала Поле Слиер.

По словам Купер, представители HRW поддерживают диалог с украинскими властями на тему свободы прессы. При этом она подчеркнула, что подобное общение не всегда может происходить в форме официальных заявлений.

«Мы говорим о том, что свобода прессы — это фундаментальное право человека. И то, что у Украины, возможно, есть причины для того, чтобы не любить, например, те материалы, которые готовит ваша компания — RT — или другие российские СМИ, не является причиной для того, чтобы не допускать журналистов делать свою работу», — объяснила она.

При этом Купер добавила, что попытки Киева бороться с так называемой «российской пропагандой» должны предприниматься строго в соответствии с нормами международного права в области прав человека и иных международных обязательств Украины.

Ранее стало известно, что Слиер и российского телеведущего Евгения Примакова, которые должны были принять участие в конференции ОБСЕ по свободе прессы, не пустили на Украину.

В беседе с ФАН Примаков прокомментировал произошедшее.