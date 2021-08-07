В Гвинее обнаружили "брата Эболы" - вирус Марбург

Министерство здравоохранения Гвинеи сообщило о возможном заражении людей вирусом Марбург. Он является "братом Эболы" и вызывает геморрагическую лихорадку с очень высокой смертностью.

В Гвинее ранее вирус Марбурга не выявляли. Уверенности в том, что заражение произошло именно им, у Минздрава пока нет. Образцы пациента проанализировали в двух лабораториях, а теперь отправили в Сенегал.

Власти приняли решение, что должны быть проверены все люди, которые контактировали с заразившимся. Кроме того, усилено эпидемиологическое наблюдение за районом, где зафиксирован подозрительный случай.

Вирус Марбург относится к филовирусам. Он в некотором роде является "братом Эболы" из-за сходства морфологии, хотя антигенная структура у них различна.

Лекарства от геморрагической лихорадки Марбурга - болезни, вызываемой вирусом, - нет. Считается, что симптомы проявляются через 2-21 день после инфицирования. Сильно повышается температура, появляется головная боль, слабость, боль в мышцах. С третьего дня пациенты страдают от водянистой диареи, тошноты, рвоты, колик в области живота.

На 8-9-й день человек умирает. К этому времени у него обычно проявлен геморрагический синдром (из кожи и слизистых выделяются капли крови), поражена печень, центральная нервная система, желудочно-кишечный тракт.

Название вирус и болезнь получили от немецкого города Марбург, где в 1967 году произошла первая вспышка. Позднее вспышки регистрировались в Центральной Африке. Летальность от геморрагической лихорадки Марбурга во время вспышек варьируется от 24% до 88%.