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«В гуманитарных целях»: Госдума приняла закон об упрощённом получении российского гражданства

18 декабря 2018, 17:54  •  101 • В России
Государственная дума в третьем, окончательном чтении приняла поправки в закон «О гражданстве Российской Федерации». Согласно документу, президент РФ наделяется правом определять категории иностранцев, которые претендуют на упрощённое получение российского гражданства. Инициатива также меняет порядок приёма в гражданство РФ соотечественников, проживающих за рубежом: теперь они смогут подавать документы по месту пребывания, а не по месту регистрации. Новые нормы позволят поддержать в первую очередь жителей Украины, многие из которых оказались в сложной ситуации после госпереворота 2014 года.
 
Паспорт гражданина Российской Федерации РИА Новости © Тарас Литвиненко
 

Во вторник, 18 декабря, Государственная дума в третьем, окончательном чтении приняла поправки в закон «О гражданстве Российской Федерации». Парламентарии единогласно поддержали инициативу, которая наделяет президента РФ правом определять категории иностранцев, претендующих на получение российского гражданства в упрощённом порядке.

По словам авторов законопроекта, это позволит упростить процедуру и в ускоренном порядке принимать в гражданство РФ людей из государств со сложной общественно-политической и экономической ситуацией, в которых происходит смена политического режима или возникают вооружённые конфликты.

Так, зампред комитета Госдумы по СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Виктор Водолацкий рассказал RT, что новые нормы дают президенту право «в целях гуманитарного спасения» в особом порядке выдавать гражданство тем людям, которые вынужденно оказались на территории России.

«В процессе работы в комитет поступили тысячи обращений от граждан Украины, которые попали в трудную жизненную ситуацию и бежали на территорию России от гражданской войны. Эти люди сегодня не могут работать по специальности», — отметил депутат.

«В существующем законе человек, который претендует на российское гражданство, должен отказаться от гражданства своей страны. Получается, люди, которые уехали, спасая свои семьи, не могут в силу юридических причин отказаться от гражданства Украины. Наш комитет считает, что требовать от них отказ сегодня некорректно, потому что, когда неонацисты будут изгнаны с украинской земли, будет восстановлен конституционный порядок и люди смогут вернуться на историческую родину», — добавил Водолацкий.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что инициатива по упрощению процесса получения российского гражданства позволит поддержать в первую очередь именно жителей Украины, где соотечественники «оказались заложниками политического авантюризма властей Киева и гражданской войны».

«Важно, что решение об упрощённом порядке получения российского гражданства будет принимать лично глава государства, руководствуясь гуманитарными целями», — добавил Володин.

В начале декабря о намерении либерализовать процесс получения жителями Украины российского гражданства говорил Владимир Путин. Такое заявление глава государства сделал в ответ на решение украинских властей закрыть въезд в страну россиянам-мужчинам от 16 до 60 лет.

«Мы никаких ограничений в отношении граждан Украины вводить не будем. Более того, мы, наоборот, пойдём по пути либерализации пребывания граждан Украины на нашей территории и либерализации получения ими российского гражданства, если кто-то из них этого хочет», — сказал президент.

Позднее в МВД и Госдуме подтвердили, что работа в этом направлении ведётся.

Принятые во вторник, 18 декабря, законодательные нормы также упрощают порядок приёма в российское гражданство соотечественников, которые теперь смогут подавать заявления о гражданстве не по месту регистрации (как этого требует действующий закон), а по месту пребывания.

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Это позволит стимулировать переезд в Россию проживающих за рубежом соотечественников и способствовать более эффективной защите их прав.

RT в рамках проекта #НеОдинНаОдин неоднократно рассказывал истории соотечественников, которые столкнулись с трудностями при оформлении российских паспортов. Благодаря поддержке со стороны профильных ведомств герои материалов RT оперативно получали документы.  

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Первая редакция правительственного законопроекта об упрощённом порядке принятия в гражданство РФ отдельных категорий иностранных граждан была внесена в Госдуму ещё в начале августа 2018 года. Теперь документ будет передан на рассмотрение в Совет Федерации, а в силу закон вступит через 90 дней после официальной публикации.

«Религиозная рознь страшнее любой войны»

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин также сообщил журналистам о намерении обратиться в Парламентскую ассамблею ОБСЕ, другие межпарламентские организации и национальные парламенты европейских стран в связи с гонениями на священнослужителей на Украине.

«Сегодня на Украине грубо нарушается один из базовых конституционных принципов — свобода вероисповедания. В связи с этим мы рассматриваем возможность направить в ПА ОБСЕ... заявление о недопустимости разжигания религиозной розни и гонений против верующих и священнослужителей на Украине», — заявил Володин.

По его словам, ПА ОБСЕ давно пора дать оценку действиям Киева и лично украинского президента Петра Порошенко. «Необходимо предпринять шаги, которые заставят украинские власти прекратить давление на духовенство и прихожан. На священнослужителей Украины оказывается давление, проводятся обыски и допросы», — подчеркнул председатель Госдумы.

Володин также не исключил, что депутаты подготовят законодательные предложения, которые будут предусматривать особый порядок получения российского гражданства для украинцев, пострадавших из-за своих религиозных убеждений.

В свою очередь, зампред комитета Госдумы Виктор Володацкий констатировал, что на Украине ежедневно нагнетается обстановка вокруг священнослужителей канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). 

«Религиозная рознь страшнее любой войны. Это является вопиющим фактом нарушения прав человека. Почему Европа не обращает на это внимание — это за рамками разумного», — заявил Водолацкий.

По словам первого зампреда комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ивана Сухарева, парламентарии утвердили механизм, который позволяет президенту предоставлять российское гражданство в том числе и пострадавшим священнослужителям.

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«Ситуация на Украине в целом напряжённая. Как члены межпарламентской ассамблеи православия мы встречались и с александрийским патриархом, и с константинопольским патриархом. Мы озабочены той ситуацией, которая сегодня возникла, — расколом в православии, спровоцированным мы знаем кем. Первыми раскольническую церковь поздравили американцы — им это выгодно. Всё это антироссийская, антиправославная позиция западного мира», — заявил Сухарев.

Собеседник RT выразил надежду, что президент уже в ближайшее время подпишет указ, который позволит ему в гуманитарных целях в упрощённом порядке (то есть без обязательного проживания в течение пяти лет на территории России) предоставлять гражданство определённым категориям иностранцев.

«Туда можно отнести и священнослужителей, которые могут пострадать или уже пострадали в результате недружественных действий власти, которая существует сейчас на Украине», — отметил парламентарий.

Положение прихожан и священнослужителей канонической УПЦ МП за последние месяцы стремительно ухудшилось в связи с намерением киевских властей создать новую автокефальную структуру во главе с «митрополитом» неканонической УПЦ Киевского патриархата Епифанием. Эта структура должна получить томос об автокефалии в начале января — соответствующее решение принял константинопольский патриарх Варфоломей.

При этом в четверг, 20 декабря, Верховная рада Украины готова проголосовать за два законопроекта, которые могут серьёзно повлиять на деятельность канонической православной церкви на территории страны. Обе инициативы облегчают возможность захвата храмов УПЦ радикальными формированиями — этим представители ультраправых движений на Украине планомерно занимаются с 2014 года.

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