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В ГУ МВД назвали заявления КПРФ не соответствующими действительности

29 сентября 2021, 15:45  •  16 • Политика
Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства Москвы АГН Москва
Обвинения коммунистов силовики назвали попыткой политизировать законные действия полиции
Сотрудники органов правопорядка выполняли задачу по задержанию скрывающихся от ответственности граждан и не нарушали режим работы офисов КПРФ. Об этом заявили в пресс-службе Главного Управление МВД России по Москве в среду, 29 сентября.
Как пояснили в столичной полиции, к приемной первого вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова они пришли, поскольку там скрывался гражданин Биджаев, на которого сейчас составлен протокол о нарушении порядка проведения массовых акций по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ. При этом в само помещение силовики не входили и двери не блокировали.
Еще один гражданин по фамилии Иванов решил попытаться избежать административной ответственности за призывы к участию в несанкционированных акциях, укрывшись в офисе юридической службы московского горкома КПРФ. Причем мужчина находится там в течение пяти суток.
В ГУ МВД подчеркнули, что мероприятия по привлечению к ответственности граждан, организующих, участвующих и агитирующих к участию в несанкционированных массовых акциях в Москве будут продолжены. Никакой политической подоплеки в этом нет, членов КПРФ никто не преследует.
"ГУ МВД России по г. Москве расценивает публичные заявления представителей КПРФ как попытку придать политический окрас законным действиям сотрудников полиции, осуществляющим мероприятия по обеспечению общественного порядка",
– сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее лидер коммунистов Геннадий Зюганов публично заявил, что в Москве "начинаю преследовать" членов КПРФ, не согласных с итогами прошедших 17-19 сентября выборов. 

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