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В ГСЧС по Одесской области сменили руководство после ЧП в колледже

21 декабря 2019, 04:39  •  26 • Украина
В управлении Госслужбы Украины по ЧС по Одесской области сменили руководство после пожара в Одесском колледже экономики, права и отельно-ресторанного бизнеса, жертвами которого стали 16 человек. 
 
globallookpress.com
 

Об этом говорится в сообщении на сайте областного управления ГСЧС. 

«Приказом Госслужбы по ЧС Украины от 19 декабря 2019... генерал-майор службы гражданской защиты Виктор Федорчак, начальника Главного управления Госслужбы по ЧС Украины в Одесской области уволен со службы гражданской защиты», — указано в сообщении. 

Также уволен заместитель Федорчака Михаил Вовк.

Новым главой управления назначили Вадима Шулюка, который ранее занимал пост первого заместителя начальника областного ведомства.

4 декабря в учебном корпусе Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошёл пожар, в результате которого погибли 16 человек.

14 декабря спасатели официально объявили о завершении работ по ликвидации последствий пожара в колледже.

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