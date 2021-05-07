В грузинскую политику пришёл консерватор и антиглобалист Леван Васадзе

Либеральные СМИ страны уже объявили его чуть ли не "врагом народа", а он всего лишь является православным антилибералом и верующим противником абортов. В местном политикуме, где соревнуются в основном в степени угодливости Западу, таких уже давно не было.

Политический ландшафт Грузии вскоре может измениться. И достаточно сильно. Мы привыкли к тому, что на протяжении последних лет в этой республике есть две основные политические силы – "Грузинская мечта", в которую входят сторонники Иванишвили, и оппозиция, где главные партии расписаны между адептами Михаила Саакашвили, меняющего посты и должности с той же вольностью, как и гражданства. Но, по всей видимости, в политикуме появляется ещё одна сила, о создании которой 6 мая объявил грузинский бизнесмен Леван Васадзе.

Я б в политики пошёл…

"Я принял для себя очень тяжёлое решение окончательно расстаться с таким приятным для меня положением частного лица и принять участие в общественно-политической жизни страны. Мы решили вместе с друзьями для начала создать общественное движение, которое назвали "Единство, сущность, надежда", и его аббревиатура неслучайно звучит как "ЭРИ" (в переводе с грузинского – нация), – заявил он, озвучив своё решение войти в грузинскую политику самостоятельной силой. – Я спрашивал у себя, что стало последней каплей, для меня лично этим стало подписание документа, известного как "соглашение Даниэльсона" – как со стороны "Грузинской мечты", так и со стороны большинства объединённой оппозиции. Кроме очень тяжёлого решения выпустить из тюрьмы нарушителей закона произошло ещё нечто более разрушительное – грубое покушение на суверенитет страны".

О каком соглашении говорит Васадзе? Сей документ был подписан по предложению главы Евросовета Шарля Мишеля и при посредничестве ЕС между представителями нынешней партии власти Грузии и оппозицией. Он предусматривает ряд изменений в избирательной и судебной системе страны, предоставление больших преференций в парламенте для оппозиции и объявление амнистии для участников акций протеста 19-20 июня 2019 года, когда манифестации возле парламента Грузии переросли в столкновения с полицией.

Сам Васадзе считает, что его буквально вынудили к этому шагу действующие политики, потому что уже много лет "страна находится в состоянии перманентного кризиса в политическом, экономическом, культурном, социальном и идеологическом плане". И предстоящие этой осенью в Грузии местные выборы дают шанс попытаться что-то исправить в погребающей страну под собой политической системе.

Примечательно, что либеральные СМИ Грузии не прошло и суток, как уже изошли желчью в адрес Васадзе. Он у них и ксенофоб, и гомофоб (что для них – тягчайшее преступление), и, что самое главное, пророссийский ориентированный миллионер, поскольку, дескать, поддерживает курс на сближение с Россией.

Засланный казачок?

Из чего же эти СМИ делают такие далеко идущие выводы? Во-первых, Васадзе добился своего статуса в России. Он был первым вице-президентом АФК "Система", председателем совета директоров ОАО "Российское страховое народное общество", гендиректором страховой компании РОСНО, отметился и на других должностях в категории топ-менеджмента крупных компаний. Правда, это было уже достаточно давно по меркам нынешнего времени. Но как-то не сложилось у грузин с богачами, которые сколотили свои состояния в экономике собственной страны. Тот же Аркадий (Бадри) Шалвович Патаркацишвили, одно время известный как самый богатый грузин и "друг Березовского", стал таковым в России после приватизации. То же самое и Бидзина Иванишвили, начинавший с торговли компьютерами в Тбилиси, но сделавший себе состояние в России. Так что тут в истории успеха Левана Васадзе нет ничего удивительного.

Собственно, на этом вся "пророссийскость" Левана Васадзе и заканчивается. В реальности он является скорее противником России, чем другом. Но вот врагом, а тем более подлым его назвать нельзя.

"Грузия не должна быть местом столкновения империй. Мы за дружбу с Западом, но пусть Запад не учит нас тому, что для нас неприемлемо. Бессовестно говорить, что мы агенты Кремля. Скажу страшное: я готов дружить и с Россией, только пусть вернёт нам Абхазию и Южную Осетию", – прокомментировал сам Васадзе обвинения в своей "пророссийскости". То есть налицо традиционное грузинское неприятие России, якобы "отобравшей" у Грузии территорию.

"Я далёк от высокомерия, которое предполагает, что один человек, включая меня, может всё это искоренить, ту ситуацию, в которую мы все попали, на мой взгляд, мы вместе должны выйти из этого кризисного положения. Я расскажу вам свои взгляды, что нужно сделать, чтобы положить конец этому хаосу, ненависти друг к другу, безысходности, несправедливости, беззакония, атмосфере страха, чтобы наконец страна вышла на траекторию своего развития, которого она заслуживает", – объяснил Васадзе своё видение ситуации.

В реальности "пророссийскость" Васадзе, по мысли тех, кто уже открыл против него настоящий фронт, должна отвлечь внимание публики от других столпов его мировоззрения, которые опасны и "Грузинской мечте" (ГМ) Иванишвили, и "Единому национальному движению" (ЕНД) Михаила Саакашвили.

Он "виноват" уж тем…

Повторюсь ещё раз, для России Васадзе – не друг и не союзник. Но вот для кого он настоящий враг, так это для коллективного Запада вместе с поддерживающими его ГМ и ЕНД. Ведь последние, грубо говоря, воюют лишь друг с другом за места у власти, а в главном, в системном либерализме, их можно назвать скорее союзниками. И не зря оба этих движения согласны на посредничество и руководство со стороны Евросоюза в процессе внутриполитического урегулирования в Грузии. А вот Васадзе – системный антилиберал, стоящий на консервативных позициях.

"Господа либералы просто, как маньяки, приступили к самому безжалостному расчленению человека, отделяя его от всех форм идентичности. Сначала от религиозной, потом от национальной, после от половой, – заявил Васадзе в интервью трёхлетней давности. – Сейчас уже пробуют отделить человека и от его человечной идентичности – это теория так называемого трансгуманизма. Это уже некий писк либеральной моды расчеловечивания.

Либерализм – безнравственный, основанный на лжи бесовской культ. Либер – это божок плебейской триады римского пантеона. Был известен сексуальным развратом, извращениями и пьянством. Люди думают, что борются за свободу, а попадают в рабство самых отвратительных унизительных страстей. Либерализм – это новая форма фашизма, и она тем страшнее, что претит самой природе человека. За либерализмом и последовал марксизм с классом в центре, потом фашизм с расой и т. д. В обратном порядке пошло саморазрушение".

Договариваться с Западом? О чём?

Ещё он безусловный и непримиримый противник абортов и глобалистов. Человек верующий и близкий Грузинской Православной Церкви, ставящий во главу угла семью. Кстати, у Левана Васадзе четыре дочерей и четыре сына, с которыми он обожает появляться в грузинских национальных костюмах. И не какой-то примитивный пещерный националист, а физик по образованию.

Нетерпим? Да. Но смотря по отношению к кому: "Никакой диалог с либеральным, предавшим свою христианскую основу Западом невозможен. Как бы они ни навязывали свою тотальную толерантность, но в том-то и дело, что они агрессивно не признают нашего права оставаться самими собой". А не то ли самое с недавних пор стало звучать и в России с самых разных, в том числе и властных, трибун? Есть, по крайней мере, почва для начала диалога, реального, содержательного.

Для во многом продолжающего придерживаться консервативных ценностей грузинского общества такой политик – как глоток свежего воздуха среди заполнивших общественное пространство тяжёлых сгустков извращенческих ароматов. И, мягко говоря, у Васадзе и его друзей и сторонников есть все шансы не просто занять свою нишу среди общественных настроений, но и потеснить конкурентов на политическом поле. Тем более что Васадзе не менял свои взгляды в угоду политической конъюнктуре. Будучи самодостаточным и экономически состоятельным человеком, он по-настоящему независим и говорит не то, чего от него ждут, а что думает на самом деле.

Очень, знаете ли, интересные изменения может претерпеть политический ландшафт Грузии.