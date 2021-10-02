В Грузии завершились выборы: Победу отмечают сразу две конкурирующие партии

В Грузии завершились выборы в местные органы самоуправления. Победу отмечают сразу две конкурирующие партии - правящая "Грузинская мечта" и оппозиционная "Единое нацдвижение".

В Грузии завершились выборы в местные органы самоуправления. Свою победу ещё до оглашения окончательных итогов ЦИК начали отмечать сразу две соперничающие друг с другом партии.

Так, нынешний мэр столицы республики и кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" на данный пост Каха Каладзе уже сказал спасибо жителям города, объявив о своей победе.

Он опирается на информацию exit poll проправительственной телерадиокомпании "Имеди". Согласно её сведениям, глава Тбилиси набрал свыше 51%.

При этом руководитель оппозиционной партии "Единое нацдвижение" Ника Мелия заявил о поражении своего главного конкурента в голосовании за столичного мэра. По его словам, предстоит второй тур, а это для оппозиционера уже победа.

Он в свою очередь ссылается на результаты exit poll оппозиционных СМИ. По ним, оба соперника получили порядка 40%. Второй тур состоится, если никто из них не соберёт больше половины всех голосов.