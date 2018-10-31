Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Особые отношения: как Россия и Куба укрепляют экономические и военно-технические...
Спецпрокурор США по российскому делу просит ФБР спасти его от заговора с домогат...
Решение по «Типу 26»: Канада купит у Британии фрегаты для борьбы с российскими п...
В утонувшей от наводнения Венеции начали устраивать соревнования по плаванью - в...
Главная / Политика

В Грузии заговорили о гражданской войне и помиловании Саакашвили

31 октября 2018, 06:39  •  108 • Политика
Грузинский политик Григол Вашадзе, прошедший во второй тур назначенных на декабрь выборов президента страны, отмахнулся от ранее выдвинутых в его адрес обвинений в намерении развязать гражданскую войну и помиловать Михаила Саакашвили.
На фоне предстоящего второго тура президентских выборов в Грузии заговорили о возможном начале «гражданской войны». Так, в желании спровоцировать подобного рода конфликт был обвинен один из кандидатов на пост главы государства, представитель оппозиционной партии «Сила в единстве» Григол Вашадзе.
Так, представитель партии «Грузинская мечта» в парламенте, депутат Гедеван Попхадзе заявил, что, став президентом, Вашадзе планирует помиловать не только Михаила Саакашвили, но и целый ряд иных экс-чиновников, находящихся сейчас вне закона. Подобные действия, настаивает парламентарий, станут шагом лишь эскалируют политическое напряжения в Грузии.
Со своей стороны Вашадзе категорически отрицает, что планирует начать в Грузии гражданскую войну, если ему посчастливиться выйти победителем по итогам назначенного на 2 декабря второго тура голосования. Он также отметил, что собирается помиловать Саакашвили только в случае, если на то будет решение Генпрокуратуры страны и если это можно будет сделать в согласии с грузинским законодательством.
«Никакого реванша, никакой гражданской войны, никакого противостояния или угнетения политических оппонентов, запугивания и физической расправы с ними не будет, потому что государство нужно спасать», — отметил Вашадзе в эфире грузинского ТВ.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

108
Источник
Похожие новости
30 октября 2018, 20:54
Гаспарян предложил способ наказания пиратского поведения Украины с капитаном «Норда» и Вышинским
30 октября 2018, 11:09
Америке напророчили новую «гражданскую войну»
31 октября 2018, 00:09
«Иран виновен, даже если отрицает это»: Дания отозвала посла и грозит Тегерану санкциями

30 октября 2018, 20:54
Полковник в отставке сказал три «нет» новым авианосцам в России
30 октября 2018, 20:54
Кремль не владеет информацией о "сливе" по делу Петрова и Боширова
30 октября 2018, 14:24
Что изменится в России в ноябре: Борьба с борщевиком, отдых на Ямайке и День народного единства
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
30 октября 2018, 07:54
«Техническое избиение младенцев»: Почему американцам не стоит и пытаться превзойти С-500
28 октября 2018, 20:09
Не удержался: Порошенко нарушил протокол встречи с Лукашенко, едва услышав слово «Донбасс»
26 октября 2018, 09:39
«Украина загонит себя в тупик»: В Киеве придумали альтернативу разрыву договора с Россией по Азовскому морю
24 октября 2018, 12:09
Израиль не оставил шанса русским
26 октября 2018, 22:39
Нарушил протокол ради спора: Порошенко отличился в Белоруссии - видео
25 октября 2018, 04:24
Смарт-бомба ждала своего часа: Эксперты объяснили - покушение на Захарченко было неминуемо
28 октября 2018, 23:24
Китай выходит на тропу войны. Кто станет первой жертвой?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.