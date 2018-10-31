В Грузии заговорили о гражданской войне и помиловании Саакашвили

Грузинский политик Григол Вашадзе, прошедший во второй тур назначенных на декабрь выборов президента страны, отмахнулся от ранее выдвинутых в его адрес обвинений в намерении развязать гражданскую войну и помиловать Михаила Саакашвили.

На фоне предстоящего второго тура президентских выборов в Грузии заговорили о возможном начале «гражданской войны». Так, в желании спровоцировать подобного рода конфликт был обвинен один из кандидатов на пост главы государства, представитель оппозиционной партии «Сила в единстве» Григол Вашадзе.

Так, представитель партии «Грузинская мечта» в парламенте, депутат Гедеван Попхадзе заявил, что, став президентом, Вашадзе планирует помиловать не только Михаила Саакашвили, но и целый ряд иных экс-чиновников, находящихся сейчас вне закона. Подобные действия, настаивает парламентарий, станут шагом лишь эскалируют политическое напряжения в Грузии.

Со своей стороны Вашадзе категорически отрицает, что планирует начать в Грузии гражданскую войну, если ему посчастливиться выйти победителем по итогам назначенного на 2 декабря второго тура голосования. Он также отметил, что собирается помиловать Саакашвили только в случае, если на то будет решение Генпрокуратуры страны и если это можно будет сделать в согласии с грузинским законодательством.