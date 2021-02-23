В Грузии задержан крупнейший оппозиционер-русофоб. В ходе его поимки пострадали люди

В Грузии задержан крупнейший оппозиционер-русофоб. Речь о главе оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелии. В ходе его поимки пострадали люди, поскольку участвовавшие в операции спецназовцы распылили перцовый газ.

В Грузии был задержан глава оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия, пишет издание "Sputnik Грузия".

Он был взят под стражу прямо в штабе партии. Операцию вели спецназовцы. В ходе поимки ими был распылён перцовый газ.

У места событий наблюдается скопление машин медиков. Отмечается, что целому ряду людей, находившихся на момент задержания в здании, потребовалась медпомощь.

Напомним, данная партия является главной оппозиционной силой в стране. Она была сформирована бывшим президентом республики Михаилом Саакашвили.

Её руководителю вменяют в вину разжигание беспорядков в рамках антироссийских митингов в прошлом году в столице государства.

Они стартовали после приезда в Грузию депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова. По версии следствия, Мелия был замешан в планировании штурма здания парламента.