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В Грузии задержан крупнейший оппозиционер-русофоб. В ходе его поимки пострадали люди
23 февраля 2021, 09:50 • 56 • Политика
В Грузии задержан крупнейший оппозиционер-русофоб. Речь о главе оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелии. В ходе его поимки пострадали люди, поскольку участвовавшие в операции спецназовцы распылили перцовый газ.
В Грузии был задержан глава оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия, пишет издание "Sputnik Грузия".
Он был взят под стражу прямо в штабе партии. Операцию вели спецназовцы. В ходе поимки ими был распылён перцовый газ.
У места событий наблюдается скопление машин медиков. Отмечается, что целому ряду людей, находившихся на момент задержания в здании, потребовалась медпомощь.
Напомним, данная партия является главной оппозиционной силой в стране. Она была сформирована бывшим президентом республики Михаилом Саакашвили.
Её руководителю вменяют в вину разжигание беспорядков в рамках антироссийских митингов в прошлом году в столице государства.
Они стартовали после приезда в Грузию депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова. По версии следствия, Мелия был замешан в планировании штурма здания парламента.
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