В Грузии задержали семерых граждан Украины

В Тбилиси задержали семерых граждан Украины. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу МВД Грузии.

Отмечается, что их задержали по статье 236 УК Грузии, которая предусматривает ответственность за незаконное приобретение, хранение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Как сообщает агентство, среди задержанных — бывший военнослужащий Грузии, который воевал в украинском батальоне «Донбасс», Лука Чхетия.

25 ноября сообщалось, что три украинских корабля незаконно пересекли российскую границу, после чего были задержаны.