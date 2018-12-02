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В Грузии задержали семерых граждан Украины
02 декабря 2018, 15:09 • 138 • Украина
В Тбилиси задержали семерых граждан Украины. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу МВД Грузии.
© Бесик Пипия РИА Новости
Отмечается, что их задержали по статье 236 УК Грузии, которая предусматривает ответственность за незаконное приобретение, хранение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.
Как сообщает агентство, среди задержанных — бывший военнослужащий Грузии, который воевал в украинском батальоне «Донбасс», Лука Чхетия.
25 ноября сообщалось, что три украинских корабля незаконно пересекли российскую границу, после чего были задержаны.
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