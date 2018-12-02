Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Нельзя позволить это Киеву»: экс-глава МИД Германии обвинил Украину в попытке в...
«Временный компромисс в экзистенциальном конфликте»: Трамп согласился не поднима...
"Мы без каких-либо вопросов купим С-400 у России": Чавушоглу объяснил ...
Или С-400, или F-35: в сенате США сформулировали ультиматум Турции
Главная / Украина

В Грузии задержали семерых граждан Украины

02 декабря 2018, 15:09  •  138 • Украина
В Тбилиси задержали семерых граждан Украины. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу МВД Грузии.
 
© Бесик Пипия РИА Новости
 

Отмечается, что их задержали по статье 236 УК Грузии, которая предусматривает ответственность за незаконное приобретение, хранение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Как сообщает агентство, среди задержанных — бывший военнослужащий Грузии, который воевал в украинском батальоне «Донбасс», Лука Чхетия.

25 ноября сообщалось, что три украинских корабля незаконно пересекли российскую границу, после чего были задержаны. 

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

138
Источник
Похожие новости
01 декабря 2018, 22:54
«Разрушает православную культуру»: как Порошенко пообещал не дать УПЦ МП «расставлять пальцы веером» на Украине
01 декабря 2018, 19:39
Путин дал разъяснения Меркель по инциденту в Керченском проливе
02 декабря 2018, 15:09
В Грузии задержали семерых граждан Украины

02 декабря 2018, 02:24
Есть сомнения в том, что Трамп заслуживает доверия российской стороны
02 декабря 2018, 08:39
Новая система, зимние ограничения и «группа смерти» для России: что нужно знать о жеребьёвке квалификации Евро-2020
02 декабря 2018, 08:39
Экс-глава МИД ФРГ рассказал о попытках Украины втянуть Германию в войну
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
29 ноября 2018, 02:54
Почему провокация Порошенко превратилась в геополитический провал
30 ноября 2018, 01:39
Поставленные Россией системы ПВО сбили самолет Израиля и спасли Сирию от атаки - СМИ
27 ноября 2018, 21:39
«Будьте добры, выйдите за пределы территориального моря»: В Сети появилась полная запись «азовских переговоров»
26 ноября 2018, 13:09
Гаспарян по пунктам объяснил, что означает военное положение на Украине
28 ноября 2018, 00:54
«Был вынужден»: Порошенко объяснил, как дозванивался Путину после провокации в Керченском проливе
26 ноября 2018, 06:39
«Поражение, равное Цусиме»: Украина потеряла треть дееспособного состава ВМС в Азовском море
01 декабря 2018, 06:54
Саммит в Аргентине стал самым конфликтным за всю историю G20 - СМИ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.