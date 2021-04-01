В Грузии забеспокоились из-за побочек от вакцины: Название препарата в секрете

В Грузии забеспокоились из-за побочных эффектов от вакцины. Зарегистрировано уже 27 случаев. Название препарата разглашать не стали, оставили в секрете.

Руководитель Национального центра по контролю заболеваний Минздрава Грузии Амиран Гамкрелидзе в ходе онлайн-брифинга допустил, что после вакцинации у человека могут проявиться побочные эффекты и реакции. На данный момент негативных проявлений после введения препарата было зарегистрировано 27.

По словам Гамкрелидзе, в трёх случаях пациенты были госпитализированы, в четырёх - отправлены в интенсивную терапию, в двух - в реанимацию.

В Грузии людей прививают от COVID-19 препаратами Pfizer и AstraZeneca. Какая из этих двух вакцин спровоцировала ухудшение состояния здоровья граждан, не сообщается. При этом кампания по вакцинации продвигается достаточно медленно. Люди с осторожностью относятся к прививкам из-за трагедии с медсестрой, у которой случился анафилактический шок, предположительно, после инъекции AstraZeneca.

В грузинском Минздраве попросили граждан не игнорировать возможность привиться, так как отсутствие иммунитета приведёт к третьей волне коронавируса.

Ранее стало известно, что Украина тоже испытывает трудности с прививочной кампанией. По не подтверждённой официально информации, поставки индийской версии препарата AstraZeneca под названием Covishield приостановлены на несколько месяцев. Не исключается, что людям начнут колоть непроверенный вакцинный микс.