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В Грузии взбесились из-за новой должности Саакашвили на Украине

08 мая 2020, 20:10  •  29 • Политика
Михаил Саакашвили. Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Политики в Тбилиси полагают, что такие действия Киева бросают тень на украино-грузинские отношения
Назначение президентом Украины Владимиром Зеленским бывшего одесского губернатора Михаила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ продолжает тревожить умы представителей Грузии. Они называют это решение "недружественным" и аморальным.
Так, по мнению мэра Тбилиси, генсека правящей партии "Грузинская мечта" Кахи Каладзе, должность заочно осужденного на первой родине Саакашвили является "выдуманной". То, что сейчас происходит на Украине, "вызывает скептицизм" у руководства Грузии, отметил он. При этом градоначальник подчеркнул, что Незалежная остается стратегическим партнером Джорджии, и они заботятся о соборной.
"Недружественным жестом" оценил шаг украинцев глава Минсельхоза Леван Давиташвили.
"Не вмешиваясь в суверенные права Украины, хочу зафиксировать, что и с моральной точки зрения это неправильно", – цитирует издание "Взгляд" министра.
Решение пана Зеленского осталось непонятным и для первого вице-спикера грузинского парламента Георгия Вольского. Политик отметил, что Тбилиси отозвал своего посла Теймураза Шарашенидзе из Киева для консультаций, что стало "определенным дипломатическим демаршем".
Вольский считает, что украинскому лидеру хорошо известны результаты правления Саакашвили в Грузии, который разыскивается за тяжкие преступления, поэтому происходящее бросит тень на отношения между двумя странами и в международных форматах.
Между тем, в самом Киеве никаких угроз в связи с новым назначением Михаила Николозовича не видят. Как заявили сегодня в МИД Украины, гражданин Незалежной Саакашвили " "имеет большой опыт и значительные достижения в осуществлении реформ, которые широко признаны в мире", а стране сейчас крайне необходимы "новые подходы" и "нестандартные решения".
Напомним, накануне пан Зеленский подписал указ о назначении бывшего главы Одесской ОГА и экс-президента Грузии главой исполнительного комитета реформ. В ответ на это в пятницу, 8 мая, Тбилиси отозвал своего посла из Киева для консультаций.

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