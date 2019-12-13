В Грузии выбрали судей Верховного суда – посольство США и оппозиция остались недовольны

Новые протесты и «химическая атака» на депутатов парламенте

Грузинская оппозиция, отдохнув в течение нескольких дней от протестов, в четверг утром вновь вышла на улицы Тбилиси.

Всё было достаточно мирно до тех пор, пока правоохранители не попросили протестующих под стенами грузинского парламента освободить проезжую часть дороги и не перекрывать свободный доступ в здание парламента, с чем активисты категорически не согласились – дело дошло до драки.

«Когда участники стояли на тротуаре и не блокировали автотранспортные средства, они могли выражать протест. Затем определённые организаторы призвали их заблокировать проезжую часть и въезды в парламент. Мы призвали их освободить дорогу. Некоторые люди не подчинились этому призыву, поэтому мы задержали участников акции. МВД призывает протестующих продолжать акции протеста в мирной обстановке. Не блокируйте входы в парламент. Это парламентский орган, куда должны прийти депутаты», – заявил глава патрульной полиции Тбилиси Важа Сирадзе.

В результате 16 оппозиционеров были доставлены в отделения полиции, где им предъявили обвинения в неповиновении полиции и мелком хулиганстве. Среди задержанных и Георгий Вашадзе – лидер партии «Новая Грузия».

В четверг с утра в парламенте готовилось голосование за кандидатов в Верховный суд Грузии, чему оппозиция обещала помешать, поскольку оппозиционеры категорически против тех кандидатов, которых утвердил Высший совет юстиции. Настолько против, что была совершена попытка сорвать заседание парламента – в сессионном зале разлили неизвестную жидкость с резким запахом. В это время в зале находились только депутаты правящей партии «Грузинская мечта».

«Двое депутатов от оппозиции зашли в зал заседаний и занесли неизвестное вещество, разлили его здесь. Вы понимаете, что было их целью. Могу прямо отсюда пообещать им, что за этим последует жесточайшее реагирование», – рассказал журналистам экс-спикер парламента Ираклий Кобахидзе.

А по мнению депутата Гии Гачечиладзе, то, что сделала оппозиция, можно назвать «террористическим актом».

«Они что-то разлили, я не видел. Не знаю, что это, может быть, яд. Очень резкий запах. Когда две девушки зашли, депутаты от «националов», они что-то разлили. Они сделали это в тот момент, когда разговаривали с Нато Чхеидзе. Сейчас определят химический состав. Это террористический акт», – заявил Гачечиладзе.

По другим сведениям, разлили жидкость представители партии «Европейская Грузия».

В парламент вызвали криминалистов и представителей Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии, депутаты отправились на трёхчасовый перерыв, а несколько человек – в больницу, предположительно отравившись неизвестным веществом.

Впрочем, представители общественного движения «Стыдно!», взявшие на себя ответственность за эту акцию, заявили, что вещество является совершенно безопасным и не может быть причиной отравления.

«То вещество с резким запахом, которое было применено сегодня в парламенте Грузии, является абсолютно безопасным и никакого вреда здоровью не причинит», – рассказал активист Нодар Рухадзе в эфире телеканала «Мтавари архи».

По его словам, это была совершенно мирная акция протеста и в дальнейшем протестное движение «Стыдно!» продолжит выражать протест «любыми мирными формами».

Тем не менее по этому факту уже возбуждено уголовное дело по статье 117 «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Несмотря на все усилия оппозиции, голосование за кандидатов в судьи Верховного суда в парламенте состоялось, депутаты утвердили 14 из 20 кандидатов.

По этому поводу посольство США в Грузии сделало официальное заявление, выразив «обеспокоенность по поводу отбора кандидатов». По мнению посольства, этот отбор «не отражал рекомендации Венецианской комиссии, ОБСЕ и миссий США и ЕС в Грузии».

«Мы разделяем оценки международных наблюдателей и грузинских экспертов, что поствыборный процесс отбора кандидатов в Высший совет юстиции был недостаточно прозрачным и в результате ряд кандидатов оказались не самыми квалифицированными. В ходе слушаний некоторые кандидаты не смогли продемонстрировать достаточные юридические знания или приверженность к беспристрастности. Мы сожалеем, что в утверждённом сегодня в парламенте списке есть эти выдвинутые кандидаты», – цитирует текст заявления Первый канал Грузии.

Оппозиция также не согласна с голосованием в парламенте и обещает продолжать протесты.

«Они выбрали позорных людей. Этот протест продолжится. Если они надеются на то, что идёт Новый год и люди разойдутся, устанут, то это зря», – заявил один из лидеров партии «Европейская Грузия» Гига Бокерия.