В Грузии: В случае американо-иранской войны Грузии поможет Россия • 127 • Аналитика

Американо-иранское противостояние вызвало беспокойство у многих политиков, военных, обывателей и, конечно, разного рода экспертов, политологов и журналистов. Сейчас накал последних дней немного поутих. Успокоились валютный и фондовый рынки, поползла вниз взбухшая было цена золота. Только эксперты всё ещё продолжают испуганно горячиться.



Близость войны ощутили многие. В их числе главный редактор информационно-аналитического агентства «Грузинформ» Арно Хидирбегишвили. На своей страничке в Facebook он высказал непопулярное в Грузии мнение, что «в случае американо-иранской войны единственной страной, способной помочь Грузии, является Россия, так бывало не раз».







Как отметил грузинский журналист, только Россия может защитить его страну «от миллионов беженцев, которые хлынут из Ирана в Грузию через Армению и Азербайджан, среди которых будет много террористов. Защитить от США, которые в случае войны используют аэропорты и морские порты Грузии в качестве перевалочных пунктов, превратив Грузию в потенциальную мишень для джихада».



Мнение грузинского автора можно объяснить особенностью момента, когда разгорячённое действительно острыми событиями экспертное сообщество поголовно ударилось в самые смелые прогнозы. Так и хочется сказать: «Вангуют все!».



Но, может быть, Арно Хидирбегишвили обладает неведомым нам знанием? Всё-таки у Грузии есть печальный опыт 2008 года. Тогда она, подначиваемая американцами, пошла войной на российских миротворцев и осетин, а потом, брошенная союзником, осталась один на один с Россией и проиграла вчистую.



Теперь руководитель «Грузинформ» опасается за свою страну, что Грузия может стать «потенциальной мишенью для джихада». Наверное, он прав. Американцы, как правило, гадят миру не одни. Они всегда тащат с собой компанию союзников, которая потом и оказываются крайней в случае провала военной миссии.



Израильский беспилотник вылетел из Азербайджана?

О такой невесёлой перспективе задумались вчера азербайджанцы. Заявлено, что генерала Касема Сулеймани убили якобы по наводке израильского беспилотника, запущенного с территории Азербайджана. О том, что израильские дроны из Азербайджана передают координаты целей в Ираке американским военным, публично говорил один из руководителей иракских Сил народной мобилизации Абу Махди аль-Мухандис.



Аль-Мухандиса уже нет на этой земле. З января вместе с генералом Сулеймани он был убит американской ракетой в окрестностях Багдадского аэропорта. Издание Zerkalo.az теперь задаётся вопросом: «Готов ли Азербайджан к обострению в регионе? Покойный аль-Мухандис не просто так говорил, откуда летят дроны в Ирак».



Об этом, впрочем, говорил не только аль-Мухандис. Иранцы вполне конкретно показывали Баку маршруты и траектории полета израильских БПЛА. Они вели из Азербайджана в Ирак и обеспечивали боевые операции пилотов западной коалиции.



Надо признать, Zerkalo.az оказалось в меньшинстве. Азербайджанская пресса после небольшого замешательства яростно накинулась на погибшего генерала Сулеймани, объявив его в убийстве десятков тысяч турок-азербайджанцев в Тебризе, создании военных лагерей в Ливане и других сильно смертных грехах.



Стороны взяли паузу

В Баку как-то не заметили, что стороны противостояния (Иран и США) взяли паузу и отошли на исходные позиции. В Тегеране, озабоченном проблемами со сбитым украинским самолётом, теперь вяло грозятся засудить Трампа за убийство Сулеймани.



Как передаёт иранское агентство FARS, глава судебной власти Ирана Эбрахим Раиси сообщил о подготовке иска в международный суд на президента США Дональда Трампа. «Мы не оставим его в покое, он должен предстать (за убийство генерала Сулеймани) перед международным трибуналом», – грозит Трампу Раиси.



Американцы тоже большой воинственностью не отличаются, хотя и демонстрируют привычную всем самоуверенность. Сайт Госдепартамента США цитирует заявление Майка Помпео: «Если мы все сделаем правильный выбор и вернёмся к взаимному уважению, это принесёт пользу миру. Мы надеемся, что руководство Ирана разделяет наши взгляды».







Меж тем, высокий потенциал для эскалации конфликта сохраняется. Жаждущие крови сил есть и в Тегеране, и в Вашингтоне. Так что разумная осторожность азербайджанского издания и грузинского журналиста должна быть понята и принята другими их коллегами и соотечественниками. Мир нынче такой хрупкий. Американо-иранское противостояние вызвало беспокойство у многих политиков, военных, обывателей и, конечно, разного рода экспертов, политологов и журналистов. Сейчас накал последних дней немного поутих. Успокоились валютный и фондовый рынки, поползла вниз взбухшая было цена золота. Только эксперты всё ещё продолжают испуганно горячиться.Близость войны ощутили многие. В их числе главный редактор информационно-аналитического агентства «Грузинформ» Арно Хидирбегишвили. На своей страничке в Facebook он высказал непопулярное в Грузии мнение, что «в случае американо-иранской войны единственной страной, способной помочь Грузии, является Россия, так бывало не раз».Как отметил грузинский журналист, только Россия может защитить его страну «от миллионов беженцев, которые хлынут из Ирана в Грузию через Армению и Азербайджан, среди которых будет много террористов. Защитить от США, которые в случае войны используют аэропорты и морские порты Грузии в качестве перевалочных пунктов, превратив Грузию в потенциальную мишень для джихада».Мнение грузинского автора можно объяснить особенностью момента, когда разгорячённое действительно острыми событиями экспертное сообщество поголовно ударилось в самые смелые прогнозы. Так и хочется сказать: «Вангуют все!».Но, может быть, Арно Хидирбегишвили обладает неведомым нам знанием? Всё-таки у Грузии есть печальный опыт 2008 года. Тогда она, подначиваемая американцами, пошла войной на российских миротворцев и осетин, а потом, брошенная союзником, осталась один на один с Россией и проиграла вчистую.Теперь руководитель «Грузинформ» опасается за свою страну, что Грузия может стать «потенциальной мишенью для джихада». Наверное, он прав. Американцы, как правило, гадят миру не одни. Они всегда тащат с собой компанию союзников, которая потом и оказываются крайней в случае провала военной миссии.О такой невесёлой перспективе задумались вчера азербайджанцы. Заявлено, что генерала Касема Сулеймани убили якобы по наводке израильского беспилотника, запущенного с территории Азербайджана. О том, что израильские дроны из Азербайджана передают координаты целей в Ираке американским военным, публично говорил один из руководителей иракских Сил народной мобилизации Абу Махди аль-Мухандис.Аль-Мухандиса уже нет на этой земле. З января вместе с генералом Сулеймани он был убит американской ракетой в окрестностях Багдадского аэропорта. Издание Zerkalo.az теперь задаётся вопросом: «Готов ли Азербайджан к обострению в регионе? Покойный аль-Мухандис не просто так говорил, откуда летят дроны в Ирак».Об этом, впрочем, говорил не только аль-Мухандис. Иранцы вполне конкретно показывали Баку маршруты и траектории полета израильских БПЛА. Они вели из Азербайджана в Ирак и обеспечивали боевые операции пилотов западной коалиции.Надо признать, Zerkalo.az оказалось в меньшинстве. Азербайджанская пресса после небольшого замешательства яростно накинулась на погибшего генерала Сулеймани, объявив его в убийстве десятков тысяч турок-азербайджанцев в Тебризе, создании военных лагерей в Ливане и других сильно смертных грехах.В Баку как-то не заметили, что стороны противостояния (Иран и США) взяли паузу и отошли на исходные позиции. В Тегеране, озабоченном проблемами со сбитым украинским самолётом, теперь вяло грозятся засудить Трампа за убийство Сулеймани.Как передаёт иранское агентство FARS, глава судебной власти Ирана Эбрахим Раиси сообщил о подготовке иска в международный суд на президента США Дональда Трампа. «Мы не оставим его в покое, он должен предстать (за убийство генерала Сулеймани) перед международным трибуналом», – грозит Трампу Раиси.Американцы тоже большой воинственностью не отличаются, хотя и демонстрируют привычную всем самоуверенность. Сайт Госдепартамента США цитирует заявление Майка Помпео: «Если мы все сделаем правильный выбор и вернёмся к взаимному уважению, это принесёт пользу миру. Мы надеемся, что руководство Ирана разделяет наши взгляды».Меж тем, высокий потенциал для эскалации конфликта сохраняется. Жаждущие крови сил есть и в Тегеране, и в Вашингтоне. Так что разумная осторожность азербайджанского издания и грузинского журналиста должна быть понята и принята другими их коллегами и соотечественниками. Мир нынче такой хрупкий. Геннадий Грановский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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