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В Грузии назвали неприемлемым призыв России не расширять НАТО
11 декабря 2021, 15:40 • 92 • Политика
В Тбилиси не преминули обвинить Москву в нарушении международного права
Грузинский МИД ответил на призыв российского внешнеполитического ведомства отказаться от решения саммита НАТО в Бухаресте от 2008 года о вступлении Грузии и Украины в альянс. В Тбилиси назвали его неприемлемым. Также грузинская страна добавила, что решение присоединиться к НАТО является суверенным.
МИД Грузии в своем заявлении назвал действия нашей страны "главным вызовом" безопасности Европы. Россия, как говорится в документе, якобы оккупировала территории соседних государств. Также Москву обвинили в "игнорировании принципов международного права".
Напомним, российская сторона заявила, что расширение альянса нарушает соглашения по безопасности в Европе. Между тем генсек НАТО в ответ на заявление подчеркнул, что альянс не настроен на компромиссы в этом плане.
Ранее в МИД России допустили возникновение нового Карибского кризиса из-за ухудшающихся отношений с США. Пока у стран еще есть возможность договориться, отметил Сергей Рябков.
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