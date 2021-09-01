Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Зеленскому даже некуда будет возвращаться": Политолог о роковой ошибк...
Байден сделал "подарок Кремлю". Жители США в недоумении: "Причём ...
Фото встречи Зеленского в США вызвало вопросы: "Что там за гробик на колёса...
"Гримаса канцлера Германии - и никаких объятий": Как прощались Путин и...
Главная / Политика

В Грузии назвали Лаврову условие для нормализации отношений с Россией

01 сентября 2021, 21:20  •  152 • Политика
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Тбилиси надеется на "деоккупацию" Южной Осетии и Абхазии
Тбилиси ждет "деоккупации" Южной Осетии и Абхазии и только после этого возможно достигнуть с Москвой нормализации диалога. Об этом заявил глава МИД Грузии и вице-премьер страны Давид Залкалиани, комментируя сегодняшнее высказывание министра иностранных дел России Сергея Лаврова о соседских отношениях между нашими государствами.
Руководитель грузинского дипведомства призвал Москву отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии, а также уважать международные права, в частности, суверенитет и территориальную целостность страны в признанных границах.
"Этого мы ждем от России", – цитирует издание "Взгляд" Залкалиани.
По словам грузинского министра, представители российских властей в последнее время часто говорят о желании восстановить отношения с Тбилиси.
"Грузия тоже хочет восстановления отношений, но не за счет оккупации части наших территорий", – резюмировал вице-премьер.
Ранее в среду, 1 сентября, Лавров выступил перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО. В частности, он сказал, что Москва неоднократно выражала готовность восстановить дипломатические отношения с Тбилиси.
Сергей Викторович подчеркнул, что "если Грузия действительно хочет не разыгрывать российскую карту в стремлении сохранять покровительство Запада", а нормально жить с Россией по-соседски, то Москва "к этому готова в любой момент".
Кроме того он отметил, что в РФ хотели ввести безвизовый режим для грузинских граждан, как ответ на отмену виз Тбилиси для россиян. Но потом прошла антироссийская провокация в стенах парламента Грузии, напомнил шеф отечественной дипломатии.
Случай, о котором говорил Лавров имел место быть 20 июня 2019 года в Тбилиси. В этот день в здании грузинского парламента проходил съезд Межпарламентской ассамблеи православия. Депутату Госдумы от КПРФ Сергею Гаврилову, как председателю МАП, предложили занять кресло спикера парламента, что возмутило местных оппозиционеров. Они не дали возможности продолжить ассамблею, возле здания парламента начались акции протеста, российская делегация вынуждена покинуть Республику.
В результате в Грузии начался политический кризис, а отношения между Тбилиси и Москвой ухудшились еще больше.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





152
Источник
Похожие новости
01 сентября 2021, 03:55
Фото встречи Зеленского в США вызвало вопросы: "Что там за гробик на колёсах?"
01 сентября 2021, 00:15
Упреки Зеленского о газе Михеев разбил одним вопросом: "Так зачем тебе транзит?"
01 сентября 2021, 05:45
США пообещали защитить украинцев от "самого грязного в мире" газа: "Теперь перезимуют"
01 сентября 2021, 15:50
Почему Байден отказал Зеленскому: Эксперт назвал три причины
01 сентября 2021, 00:15
В МИД России назвали "грязнейшей подлостью" слова генсека НАТО об Афганистане
01 сентября 2021, 12:10
Президент Казахстана сделал заявление о русском языке после угроз националистов в расправе
Новости партнеров
 
Выбор дня
01 сентября 2021, 03:55
Фото встречи Зеленского в США вызвало вопросы: "Что там за гробик на колёсах?&qu...
01 сентября 2021, 00:15
Упреки Зеленского о газе Михеев разбил одним вопросом: "Так зачем тебе транзит?&...
01 сентября 2021, 05:45
США пообещали защитить украинцев от "самого грязного в мире" газа: "Те...
01 сентября 2021, 15:50
Почему Байден отказал Зеленскому: Эксперт назвал три причины
01 сентября 2021, 00:15
В МИД России назвали "грязнейшей подлостью" слова генсека НАТО об Афганиста...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
31 августа 2021, 07:45
Через границу Украины прорвался неизвестный военный БПЛА: ПВО сбить его не смогла
01 сентября 2021, 00:15
Упреки Зеленского о газе Михеев разбил одним вопросом: "Так зачем тебе транзит?"
26 августа 2021, 13:10
Поставили ультиматум: кто заставил украинцев отказаться от эвакуации из Афганистана на самолетах РФ
30 августа 2021, 06:05
США открыли "охоту" на русских в третьих странах. Жертв десятки - дипломат
28 августа 2021, 18:20
Убивали не террористы: Очевидцы бойни в Кабуле рассказали о скрытом в США факте
28 августа 2021, 00:55
Русских попытались подловить с земли. Провокация в Сирии провалилась
28 августа 2021, 22:00
"Россия сдастся без боя": Болгарские читатели разоблачили "глупость" Запада с Украиной
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.