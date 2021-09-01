В Грузии назвали Лаврову условие для нормализации отношений с Россией

Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com

Тбилиси надеется на "деоккупацию" Южной Осетии и Абхазии

Тбилиси ждет "деоккупации" Южной Осетии и Абхазии и только после этого возможно достигнуть с Москвой нормализации диалога. Об этом заявил глава МИД Грузии и вице-премьер страны Давид Залкалиани, комментируя сегодняшнее высказывание министра иностранных дел России Сергея Лаврова о соседских отношениях между нашими государствами.

Руководитель грузинского дипведомства призвал Москву отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии, а также уважать международные права, в частности, суверенитет и территориальную целостность страны в признанных границах.

"Этого мы ждем от России", – цитирует издание "Взгляд" Залкалиани.

По словам грузинского министра, представители российских властей в последнее время часто говорят о желании восстановить отношения с Тбилиси.

"Грузия тоже хочет восстановления отношений, но не за счет оккупации части наших территорий", – резюмировал вице-премьер.

Ранее в среду, 1 сентября, Лавров выступил перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО. В частности, он сказал, что Москва неоднократно выражала готовность восстановить дипломатические отношения с Тбилиси.

Сергей Викторович подчеркнул, что "если Грузия действительно хочет не разыгрывать российскую карту в стремлении сохранять покровительство Запада", а нормально жить с Россией по-соседски, то Москва "к этому готова в любой момент".

Кроме того он отметил, что в РФ хотели ввести безвизовый режим для грузинских граждан, как ответ на отмену виз Тбилиси для россиян. Но потом прошла антироссийская провокация в стенах парламента Грузии, напомнил шеф отечественной дипломатии.

Случай, о котором говорил Лавров имел место быть 20 июня 2019 года в Тбилиси. В этот день в здании грузинского парламента проходил съезд Межпарламентской ассамблеи православия. Депутату Госдумы от КПРФ Сергею Гаврилову, как председателю МАП, предложили занять кресло спикера парламента, что возмутило местных оппозиционеров. Они не дали возможности продолжить ассамблею, возле здания парламента начались акции протеста, российская делегация вынуждена покинуть Республику.

В результате в Грузии начался политический кризис, а отношения между Тбилиси и Москвой ухудшились еще больше.

