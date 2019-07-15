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В Грузии нашелся политик - защитник русских и Путина: "Звенья одной цепи"

15 июля 2019, 15:39  •  144 • Политика
Грузинский депутат Георгий Ломия вступился за русских и президента России Владимира Путина, подчеркнув, что недавняя выходка ведущего Георгия Габунии и провокации против российского парламентария Сергея Гаврилова в Тбилиси - это "звенья одной цепи".
В Москве встречаются грузинские депутаты и их коллеги из Госдумы и члены Совфеда. Среди тех, кто прилетел в столицу России улаживать внезапно вспыхнувший конфликт между Москвой и Тбилиси, был и депутат от оппозиционной фракции "Альянс патриотов Грузии" Георгий Ломия.
Он фактически встал на защиту русских и президента России Владимира Путина после недавних провокаций со стороны оппозиционеров-радикалов. По его словам, как пишет РИА Новости, за недавней выходкой телеведущего "Рустави 2" Георгия Габунии, в прямом эфире оскорбившего российского лидера и вообще граждан нашей страны, а также за провокацией против депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова, Ломия увидел руку Саакашвили.
По его словам, это "звенья одной цепи", организованной Саакашвили.
"Это все провокации, направленные на обострение отношений между Грузией и Россией", - подчеркнул грузинский политик, назвав "Национальное движение" Саакашвили и его сторонников "деструктивными силами".
"Для них очередной конфликт между Россией и Грузией - средство сохраниться в политике, доказать свою нужность своим зарубежным спонсорам", - полагает парламентарий.
При этом он подчёркивает, что "многие в Грузии, конечно, хотели, чтобы наша встреча проходила на более позитивном фоне", отмечая важность поиска выхода из сложившегося кризиса между Москвой и Тбилиси.

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