В Грузии на выборах президента пока лидирует независимый кандидат

В Грузии начали публиковать первые данные о прошедших в стране президентских выборах. Согласно предварительным итогам, лидирует независимый кандидат Саломе Зурабишвили.

Кандидат в президенты лидирует на 16 участках из 3703. Противники Саломе Зурабишвили заявляют, что ЦИК публикует специально данные только с тех участков, где она победила.

Как заявил журналистам один из лидеров «Единого национального движения» Ника Руруа, по имеющимся у его партии данным с избирательных участков, на подавляющем большинстве из них лидирует кандидат в президенты Григол Вашадзе, передает «Интерфакс».