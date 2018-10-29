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В Грузии на выборах президента пока лидирует независимый кандидат

29 октября 2018, 02:39  •  18 • Политика
Из Грузии начали поступать первые результаты прошедших в стране выборов президента.
В Грузии начали публиковать первые данные о прошедших в стране президентских выборах. Согласно предварительным итогам, лидирует независимый кандидат Саломе Зурабишвили.
Кандидат в президенты лидирует на 16 участках из 3703. Противники Саломе Зурабишвили заявляют, что ЦИК публикует специально данные только с тех участков, где она победила.
Как заявил журналистам один из лидеров «Единого национального движения» Ника Руруа, по имеющимся у его партии данным с избирательных участков, на подавляющем большинстве из них лидирует кандидат в президенты Григол Вашадзе, передает «Интерфакс».

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