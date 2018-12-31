В Грузии на Новый год загадали желание дотянуться до Европы и НАТО

Глава грузинского дипведомства Давид Залкалиани отметил, что прошедший год был особенным для страны. Он отметил, что в 2019 году МИД Грузии представит правительству стратегию внешней политики Грузии на 2019-2022 годы. Судя по его словам, Грузия на будущее себе загадывает дотянуться до Европы и Североатлантического Альянса, поскольку, отметил Залкалиани, в стратегии будут зафиксированы основные направления внешней политики государства - интеграция в НАТО и ЕС.

В МИД Грузии полагают, что страна в 2018 году сделала важные шаги для интеграции в НАТО и ЕС. Об этом заявил глава ведомства Давид Залкалиани. По его словам, прошедший год был очень важным для страны.

"Грузия сделала важные шаги в процессе интеграции в НАТО и ЕС, в решении стоящих перед страной проблем и вызовов, в процессе утверждения позиции на международной арене", - приводит его слова ТАСС.

При этом Залкалиани пообещал не останавливаться на процессе сотрудничества Тбилиси с ЕС и НАТО.

По его словам, он намерен в 2019 году представить правительству стратегию внешней политики страны на 2019-2022 годы. В ней, пояснил дипломат, будут зафиксированы основные направления внешней политики государства, в частности, - интеграция в НАТО и ЕС.

Кроме того, указал он, в будущей стратегии будет указано и "мирное восстановление территориальной целостности".