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В Грузии на Новый год загадали желание дотянуться до Европы и НАТО

31 декабря 2018, 21:39  •  34 • В мире
Глава грузинского дипведомства Давид Залкалиани отметил, что прошедший год был особенным для страны. Он отметил, что в 2019 году МИД Грузии представит правительству стратегию внешней политики Грузии на 2019-2022 годы. Судя по его словам, Грузия на будущее себе загадывает дотянуться до Европы и Североатлантического Альянса, поскольку, отметил Залкалиани, в стратегии будут зафиксированы основные направления внешней политики государства - интеграция в НАТО и ЕС.
В МИД Грузии полагают, что страна в 2018 году сделала важные шаги для интеграции в НАТО и ЕС. Об этом заявил глава ведомства Давид Залкалиани. По его словам, прошедший год был очень важным для страны.
"Грузия сделала важные шаги в процессе интеграции в НАТО и ЕС, в решении стоящих перед страной проблем и вызовов, в процессе утверждения позиции на международной арене", - приводит его слова ТАСС.
При этом Залкалиани пообещал не останавливаться на процессе сотрудничества Тбилиси с ЕС и НАТО.
По его словам, он намерен в 2019 году представить правительству стратегию внешней политики страны на 2019-2022 годы. В ней, пояснил дипломат, будут зафиксированы основные направления внешней политики государства, в частности, - интеграция в НАТО и ЕС.
Кроме того, указал он, в будущей стратегии будет указано и "мирное восстановление территориальной целостности".

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