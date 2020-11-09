В Грузии майдан? Спецназ разгоняет протестующих водомётами и газом

Грузинские силовики применили водомёты и газ при разгоне протестующих у здания ЦИК в Тбилиси. Несколько человек пострадали, передаёт корреспондент "РИА Новости" с места событий.

По его словам, основная часть активистов двигается пешком из центра Тбилиси, но пока не дошла до здания Центризбиркома, которое расположено на окраине столицы. Те же, кто добрался до места раньше, попытались зайти за установленные правоохранителями ограждения. После чего силовики и применили водомёты.

На месте происшествия работают бригады скорой. По предварительным данным, пострадавшие получили несерьёзные повреждения.

До акции протеста у ЦИК митинг состоялся у здания парламента. Там лидеры оппозиции выдвинули ультиматум власти отправить в отставку председателя Центризбиркома Тамар Жванию. После того, как требования оппозиции не были учтены, они решили пешком дойти до ЦИК.