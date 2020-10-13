В Грузии исподтишка пренебрегли русскими: Журналистов не допустим

В Грузии запретили российским журналистам освещать парламентские выборы. В администрации грузинского правительства заявили, что представители СМИ из России не будут допущены в республику в преддверии выборов 31 октября.

Объяснение простое - всё из-за пандемии коронавируса.

При этом граждан европейских государств грузины рады приветствовать. Так, отметили в грузинском правительстве, представители Франции, Германии, Латвии, Литвы и Эстонии могут попасть в республику.

Поскольку власти признали страны безопасными из-за COVID-19, "то их граждане смогут попасть в Грузию вне зависимости от того, они наблюдатели или сотрудники СМИ".

Впрочем, это пренебрежение от грузин касается не только русских. Как заявили в Тбилиси, ограничения касаются и граждан других стран, с которыми у Грузии закрыты границы.

"К примеру, у нас закрыты границы с Азербайджаном, Арменией и другими странами. Их граждане также не смогут попасть в Грузию", - добавили в администрации правительства, передаёт ТАСС.

Напомним, что первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля. По последним данным, с начала пандемии в республике выявлен 12 841 случай заражения коронавирусом (0,35% населения), 6867 пациентов вылечились, 102 умерли.