Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Красавец, просто послал": Пяти слов Лаврова хватило для победы над МИ...
Психопаты — норма страны победившего майдана. К чему привела реформа Супрун?
Украина уничтожает свои целебные лиманы, пытаясь обезводить Крым
"Удар 100% был намеренным": Почему в горячих точках охотятся на русски...
Главная / Политика

В Грузии исподтишка пренебрегли русскими: Журналистов не допустим

13 октября 2020, 23:15  •  15 • Политика
В Грузии заявили, что не впустят журналистов из России для освещение парламентских выборов. Как пояснили в правительстве страны, ограничения связаны с пандемией коронавируса.
В Грузии запретили российским журналистам освещать парламентские выборы. В администрации грузинского правительства заявили, что представители СМИ из России не будут допущены в республику в преддверии выборов 31 октября.
Объяснение простое - всё из-за пандемии коронавируса.
При этом граждан европейских государств грузины рады приветствовать. Так, отметили в грузинском правительстве, представители Франции, Германии, Латвии, Литвы и Эстонии могут попасть в республику.
Поскольку власти признали страны безопасными из-за COVID-19, "то их граждане смогут попасть в Грузию вне зависимости от того, они наблюдатели или сотрудники СМИ".
Впрочем, это пренебрежение от грузин касается не только русских. Как заявили в Тбилиси, ограничения касаются и граждан других стран, с которыми у Грузии закрыты границы.
"К примеру, у нас закрыты границы с Азербайджаном, Арменией и другими странами. Их граждане также не смогут попасть в Грузию", - добавили в администрации правительства, передаёт ТАСС.
Напомним, что первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля. По последним данным, с начала пандемии в республике выявлен 12 841 случай заражения коронавирусом (0,35% населения), 6867 пациентов вылечились, 102 умерли.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



15
Источник
Похожие новости
13 октября 2020, 00:20
"Фактически это признательные показания": Пушилин призвал Зеленского подать в отставку
13 октября 2020, 12:15
Отомстили за штурмовик? Армения сбила турецкий F-16 с помощью С-300
13 октября 2020, 15:55
"Эй, девочки, подвиньтесь!": Русский Су-57 дал "прикурить" американскому F-35 в небе
13 октября 2020, 17:45
Терпеть не будем: Лавров поставил на место Евросоюз
13 октября 2020, 17:45
Джо Байден уснул в прямом эфире, а теперь ещё и провалил речь в Огайо: забыл, куда баллотируется
13 октября 2020, 15:55
МИД Германии неожиданно "отстранился" от Навального: Витязева вскрыла "тайну" Берлина
Новости партнеров
 
Выбор дня
13 октября 2020, 02:10
"В больных головах голодных мужиков...": Болгар "припекло" "...
13 октября 2020, 06:45
Неудобные вопросы о COVID: "Шарите" - в центре скандала с "преступлени...
13 октября 2020, 00:20
"Фактически это признательные показания": Пушилин призвал Зеленского подать...
13 октября 2020, 12:15
Отомстили за штурмовик? Армения сбила турецкий F-16 с помощью С-300
13 октября 2020, 08:35
Полёт Су-57 "без крыши": Безбашенный пилот русского истребителя поразил анг...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 октября 2020, 00:25
Анна Каренина или Мата Хари? – кем была погибшая сотрудница посольства США в Киеве
11 октября 2020, 23:35
"Красавец, просто послал": Пяти слов Лаврова хватило для победы над МИД Дании
09 октября 2020, 00:05
Портам Литвы подписали приговор: РЖД поможет Белоруссии перенаправить нефть в порты России
10 октября 2020, 02:40
В Польше указали на кулинарную ошибку нескольких поколений: картошку надо в кипяток
08 октября 2020, 14:00
Владимир Зеленский продал Николаев англичанам за возможность купить британские военные катера
11 октября 2020, 01:35
Психопаты — норма страны победившего майдана. К чему привела реформа Супрун?
09 октября 2020, 00:05
Путина избавили от "навязчивых приставаний" Тихановской: Вассерман раскрыл манёвр Кремля
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.