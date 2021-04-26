В груди мотор, а чип – в мозгу? Пентагон мечтает создать "суперсолдат" с имплантом в голове

Суперсолдат будущего: будет бежать быстрее коня, обходиться несколько суток без еды, воды и сна. При тяжёлых ранениях и даже ампутации конечностей сможет отрастить потерянные ткани обратно, с соратниками и командованием он общается телепатически и, конечно же, сражается на поле боя аки лев, поднимая при этом вес, во много раз превышающий его собственный. Что это – фантастика или реальные планы?

Перечисленные характеристики – часть проекта, который надеются реализовать с помощью специального чипа, вживлённого в мозг человека и усиливающего способности организма во много раз. Звучит как фантастика с налётом киберпанка? Только не для Агентства перспективных исследований по оборонным проектам (DARPA) – одного из подразделений Минобороны США. Там подобных суперсолдат собираются создавать по-настоящему и, похоже, уже в наше время…

Закинули удочки?

Об этом в DARPA открыто объявили в начале этого года. Речь идёт об их исследовательском проекте, который без затей так просто и назвали – "Суперсолдат". Планы исследователей, без преувеличения, поражают воображение даже искушённых любителей фантастики и футуристов. Согласно проекту, солдаты в недалёком будущем будут генно-модифицированными людьми со специальным устройством, вживлённым в их мозги. Благодаря такому "апгрейду" бойцы окажутся якобы непобедимыми, во много раз превосходя обычного человека на поле боя.

При этом Пентагон не стремится скрывать информацию, которая, казалось бы, должна быть секретной. Ведь если задуматься – к чему вероятным противникам знать о столь, без преувеличения, сенсационных разработках? Да ещё и затрагивающих неоднозначную с этической и моральной точки зрения тему изменения человеческих организмов?

Многие эксперты, выступая в американской прессе, сошлись во мнении: представители DARPA и Пентагона решили предать огласке свои разработки, поскольку проект уже готов к реализации и нужно подать его аудитории так "вкусно", чтобы общество не сомневалось в целесообразности таких опытов над людьми в армии. Говоря по-русски, закинули удочки, чтобы посмотреть, клюёт ли рыбка. И, судя по тому, что возмущения в американском обществе рассказы в местной прессе об этом проекте не вызвали, эксперименты над солдатами никого особенно не взволновали – чай, не такая серьёзная проблема, как, к примеру, расизм!..

Чип в мозгу – фантастика или реальность?

Среди прочего в описании проекта упоминается, что большая доля суперспособностей у солдат армии США появится благодаря некоему чипу, который будет вживляться прямо в мозг военнослужащих. Шокирующую идею в Пентагоне, естественно, попытались смягчить: дескать, столь неоднозначная модификация призвана защитить такой хрупкий орган, как мозг. При этом, по данным американской журналистки Энни Джейкобсен, чип уже вовсю тестируется – об этом она пишет в своей книге "Мозг Пентагона", сообщает портал Fusion.

Джейкобсен удалось собрать данные о том, что в DARPA пытались воплотить свою идею вживления чипов в человеческий мозг в течение нескольких десятилетий. Однако технологии, которые позволяли бы сделать это успешно, появились лишь недавно. Официально в подразделении Пентагона свои исследования прикрывают "увеличением работоспособности солдат на поле боя" и "реабилитации после травм головного мозга".

Из двух с половиной миллионов американцев, отслуживших в Ираке и Афганистане, около трёхсот тысяч вернулись домой с различными травмами головного мозга,

– говорила Джейкобсен в одном из своих интервью, добавляя, что в Пентагоне открыли серию проектов, направленных якобы на исправление столь печальной ситуации.

По данным того же Fusion, информация о разработке программы по вживлению чипов в мозг американских солдат попадала в СМИ и ранее. К примеру, онлайн-издание Defense One публиковало данные о том, что Пентагон под соусом "лечения посттравматических стрессовых расстройств" у своих солдат собирается внедрять в их мозг некие электронные импланты, но прототипы таких устройств могут появиться не ранее чем через пять лет.

Однако Джейкобсен в своей книге напоминает о том, что для Пентагона на первом месте всегда стояла задача создания новых видов оружия, а не реабилитации солдат – для своего командования такие военнослужащие, увы, являются всего лишь отработанным материалом. Гораздо более вероятно, что внедрение в мозг чипов только шаг к созданию искусственного интеллекта, который, как бы это страшно ни звучало, хотят заселить не в робота, а в живого человека, создав этакого киборга. Поэтому к проекту стоит отнестись настороженно, призывает журналистка.

Мозг, напрямую подключенный к компьютеру

…Тем временем ещё в 2019 году DARPA получило из американского бюджета 65 миллионов долларов на программу по созданию интерфейса "человек – компьютер" – тот самый проект, предполагающий имплантацию чипа в солдатскую голову. Как заявили представители агентства-разработчика, устройство будет стимулировать разные отделы головного мозга, чтобы повысить боевые характеристики солдата.

К примеру, в Пентагоне планируют обеспечить своим военнослужащим сверхчувствительность и ускоренную реакцию. Как пишет РИА Новости, над проектом работают сразу шесть исследовательских групп. Четыре из них отвечают за улучшение зрения, две – за улучшение слуха. Мозг военнослужащего собираются напрямую связать с компьютерной сетью, из которой солдаты смогут в режиме реального времени получать информацию о происходящем на поле боя, не отвлекаясь на тактический планшет или рацию. Видимо, для того чтобы придать своим планам более привлекательный вид, в DARPA даже заявили, что реализация этой программы, дескать, в будущем поможет при лечении людей со слепотой, параличом и нарушениями речи.

На очереди за "суперсолдатами" – Франция

При этом не только в США делают решительные шаги к модификации человеческого организма в сомнительных целях. Заинтересовались этой темой и в европейских странах. Так, недавно перспективы использования чипов и других имплантатов для повышения эффективности армейских служащих обсуждали на заседании комитета по этикe при Министерстве обороны Франции, пишет бельгийская газета La Libre.

Нам нужны суперсолдаты, которые будут наделены когнитивными стимуляторами, такими как чипы, вставленные в мозг, которые и станут развивать не только слуховые возможности, но и геолокацию,

– заявила на этом заседании министр вооружённых сил Франции Флоранс Парли, сославшись на сложную ситуацию в мире. Дескать, сегодня по земному шару то тут, то там вспыхивают крупные вооружённые конфликты, которые требуют вмешательства. При этом госпожа Парли, конечно же, не предположила варианта с мирным урегулированием – и не привела примеров того, как её страна хотя бы в последние годы как-то пыталась урегулировать хоть какой-нибудь международный конфликт с применением именно солдатской силы. Поэтому её рассуждения выглядят, мягко говоря, странно и наводят на мысль – не "старший брат" ли в лице Штатов вынашивает планы обустроить во Франции очередную испытательскую лабораторию?..

И, к слову, об этической стороне вопросы изменения организма человека Царьград говорил неоднократно. Одна из дискуссий была посвящена опасным экспериментам Илона Маска и его чипированной обезьяны.